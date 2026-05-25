Aignan

Fête de la musique

AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, le groupe Les Clandestins vous invite à une journée conviviale mêlant concert live et vide-greniers.

Venez profiter d’une ambiance autour de la musique, tout en chinant objets et bonnes affaires vintage.

Buvette et restauration sur place.

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AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 24 11 aignan@wanadoo.fr

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English :

To celebrate the Fête de la Musique, Les Clandestins invites you to a convivial day of live concerts and garage sales.

Come and enjoy the musical atmosphere, while bargain-hunting for vintage items and bargains.

Refreshments and catering on site.

L’événement Fête de la musique Aignan a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65