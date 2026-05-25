Fête de la musique Aignan
Fête de la musique Aignan dimanche 21 juin 2026.
Aignan
Fête de la musique
AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la fête de la musique, le groupe Les Clandestins vous invite à une journée conviviale mêlant concert live et vide-greniers.
Venez profiter d’une ambiance autour de la musique, tout en chinant objets et bonnes affaires vintage.
Buvette et restauration sur place.
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AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 24 11 aignan@wanadoo.fr
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English :
To celebrate the Fête de la Musique, Les Clandestins invites you to a convivial day of live concerts and garage sales.
Come and enjoy the musical atmosphere, while bargain-hunting for vintage items and bargains.
Refreshments and catering on site.
L’événement Fête de la musique Aignan a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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