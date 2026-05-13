Vide greniers Aignan
Vide greniers Aignan dimanche 21 juin 2026.
Aignan
Vide greniers
AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Ce vide-greniers est l’occasion parfaite pour dénicher des trésors à petit prix tout en contribuant à une démarche écoresponsable. Venez faire de bonnes affaires, échanger avec les vendeurs, et peut-être repartir avec un objet unique qui racontera une histoire.
Restauration sur place.
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AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 90 53 aignananimation@orange.fr
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English :
This garage sale is the perfect opportunity to unearth treasures at low prices, while contributing to an eco-responsible approach. Come and grab a bargain, chat with the sellers, and maybe leave with a unique object that will tell a story.
Catering on site.
L’événement Vide greniers Aignan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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