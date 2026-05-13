Aignan

Vide greniers

AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Ce vide-greniers est l’occasion parfaite pour dénicher des trésors à petit prix tout en contribuant à une démarche écoresponsable. Venez faire de bonnes affaires, échanger avec les vendeurs, et peut-être repartir avec un objet unique qui racontera une histoire.

Restauration sur place.

.

AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 90 53 aignananimation@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This garage sale is the perfect opportunity to unearth treasures at low prices, while contributing to an eco-responsible approach. Come and grab a bargain, chat with the sellers, and maybe leave with a unique object that will tell a story.

Catering on site.

L’événement Vide greniers Aignan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65