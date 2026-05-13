Independence day à Carchet City Carchet City Aignan
Independence day à Carchet City Carchet City Aignan samedi 4 juillet 2026.
Aignan
Independence day à Carchet City
Carchet City AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
… ́ !
Préparez-vous à vivre une journée digne du Far West !
La poussière va voler à pour célébrer ́ comme il se doit !
̀ , la ville s’anime
Grand ́ & — de quoi remplir vos besaces (et vos estomacs !)
midi & soir — attention, ça va griller sévère !
pour faire taper du pied même aux plus vieux cowboys
& pour petits et grands lasso, tir à l’arc, lancer de hache … et peut-être quelques duels (amicaux… enfin presque)
, , ́ !
10h 23h
́ (les bottes qui grincent sont acceptées)
Alors, attrapez votre tribu et venez fêter ça comme en 1876… mais avec un peu plus de confort
On vous attend… et que le meilleur tireur gagne !
.
Carchet City AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 65 29 66 55 animation@carchet.city
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English :
?????????? ?? ????? ????? ?? ??????????? !
Get ready for a day out in the Wild West!
The dust will be flying at ???? ??????? ???? to celebrate ??? ??? ?? ???????? in style!
???????, the town comes alive
Grand ??????? ????????? & ???????? ? to fill your bags (and your stomachs!)
???? ?? ????? lunch & dinner ? watch out, it’s going to get hot!
???????? ?? ????????? to get even the oldest cowboys tapping their toes
???? & ?????????? ??????? for young and old: lasso, archery, axe throwing? and maybe a few duels (friendly? well, almost)
????????, ???????, ??????? ?? ???????? ?? ?????????? ?????????? ???? ?? ????? ??? ?? ???????? !
10h ? 23h
????? ???? ??????? ????????? ??????????? (squeaky boots accepted)
So grab your tribe and come celebrate like it’s 1876? but with a little more comfort!
We’re waiting for you? and may the best shooter win!
L’événement Independence day à Carchet City Aignan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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