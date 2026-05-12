Fête de la musique à Carchet City Carchet City Aignan
Fête de la musique à Carchet City Carchet City Aignan samedi 20 juin 2026.
Aignan
Fête de la musique à Carchet City
Carchet City AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique s’invite à Carchet City, et avec elle, une soirée festive et conviviale !
Une soirée dansante et karaoké accompagnés de Tapas mexicaines et de boissons pour vous faire danser et chanter toute la nuit.
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Carchet City AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 35 32 18 73 communication@carchet.city
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English :
The fête de la musique is coming to Carchet City, and with it, a festive and convivial evening!
An evening of dancing and karaoke, accompanied by Mexican tapas and drinks to keep you dancing and singing the night away.
L’événement Fête de la musique à Carchet City Aignan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65