Aignan

Fête de la musique à Carchet City

Carchet City AIGNAN Aignan Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique s’invite à Carchet City, et avec elle, une soirée festive et conviviale !

Une soirée dansante et karaoké accompagnés de Tapas mexicaines et de boissons pour vous faire danser et chanter toute la nuit.

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Carchet City AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 35 32 18 73 communication@carchet.city

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English :

The fête de la musique is coming to Carchet City, and with it, a festive and convivial evening!

An evening of dancing and karaoke, accompanied by Mexican tapas and drinks to keep you dancing and singing the night away.

L’événement Fête de la musique à Carchet City Aignan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65