Aignan

Atelier Maison des parents Atelier Massages bébé

Maison des Parents AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

La CCAA souhaite favoriser l’accès de tous les parents à une offre de soutien à la parentalité de proximité, à travers notamment le développement de lieux ressources et ainsi promouvoir une prise en charge globale de l’accompagnement des parents en regroupant la réponse parentalité pour la rendre plus lisible et avec une attention plus particulière aux familles isolées et précaires.

Cet espace propose une palette diversifiée de services spécialisés dans l’accompagnement à la parentalité pour tout public de tout âge, avec des familles qui subissent la ruralité, bien souvent originaires du territoire et qui peuvent rencontrer un problème de mobilité.

Programme de l’atelier

Venez découvrir, avec votre enfant, les différentes techniques de massages.

Ce moment de communication et de détente offert à bébé et son parent est une vraie

parenthèse. Vous pourrez repartir avec des conseils pour le reproduire à la maison.

Ouvert pour les enfants dès la naissance jusqu’à 12 mois.

Animé par Laura, Liens d’Amour

Sur inscription auprès de Marine

.

Maison des Parents AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 maisondesparents@armagnacadour.fr

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English :

The CCAA wishes to promote access for all parents to local parenting support services, in particular through the development of resource centers, and thus to promote a comprehensive approach to parenting support by grouping together parenting services to make them easier to understand, with a particular focus on isolated and disadvantaged families.

The center offers a wide range of specialized parenting support services for people of all ages, with families who live in rural areas, often from the region, and who may have mobility problems.

Workshop program

Come and discover different massage techniques with your child.

This moment of communication and relaxation for baby and parent is a real

break. You’ll leave with tips on how to reproduce it at home.

Open to children from birth to 12 months.

Hosted by Laura, Liens d?Amour

Register with Marine

L’événement Atelier Maison des parents Atelier Massages bébé Aignan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65