Trail en Bastide Beaumarchés
Trail en Bastide Beaumarchés samedi 20 juin 2026.
Beaumarchés
Trail en Bastide
BEAUMARCHES Beaumarchés Gers
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Envie de courir ? Venez vous faire plaisir sur 7 ou 13 kms ! Ou tout simplement marcher dans nos côteaux.
Au programme
Une course de 13 km (boisson + tapas offert à la soirée)
Une course de 7 km (boisson + tapas offert à la soirée)
Marche à 7km (boisson offerte à la soirée)
Et pour bien finir la journée, retrouvons nous à partir de 19h autour de bons tapas pour une soirée Festive pour fêter le sport et la musique !
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BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 cdfbeaumarches@gmail.com
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English :
Fancy a run? Come and enjoy 7 or 13 kms! Or simply walk our hills.
On the program:
A 13 km race (drink + tapas on the evening)
A 7 km run (drink + tapas offered during the evening)
7km walk (drinks included)
And to round off the day, join us at 7pm for a festive evening of tapas, sport and music!
L’événement Trail en Bastide Beaumarchés a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65