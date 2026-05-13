Beaumarchés

Trail en Bastide

BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Envie de courir ? Venez vous faire plaisir sur 7 ou 13 kms ! Ou tout simplement marcher dans nos côteaux.

Au programme

Une course de 13 km (boisson + tapas offert à la soirée)

Une course de 7 km (boisson + tapas offert à la soirée)

Marche à 7km (boisson offerte à la soirée)

Et pour bien finir la journée, retrouvons nous à partir de 19h autour de bons tapas pour une soirée Festive pour fêter le sport et la musique !

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BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 cdfbeaumarches@gmail.com

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English :

Fancy a run? Come and enjoy 7 or 13 kms! Or simply walk our hills.

On the program:

A 13 km race (drink + tapas on the evening)

A 7 km run (drink + tapas offered during the evening)

7km walk (drinks included)

And to round off the day, join us at 7pm for a festive evening of tapas, sport and music!

L’événement Trail en Bastide Beaumarchés a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65