Concert Ensemble Vocal Mezza Voce Eglise Beaumarchés

Beaumarchés

Concert Ensemble Vocal Mezza Voce

Eglise BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Messie de Haendel à Beaumarchés

L’Ensemble Vocal Mezza Voce et le Choeur Franco-Allemand de Toulouse chantent des extraits du Messie de Haendel.

Ils sont accompagnés d’une vingtaine de musiciens et 4 solistes, sous la baguette de leur chef , David NG

.

Eglise BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 36 84 59 mezzavoce2021@gmail.com

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English :

Handel’s Messiah at Beaumarchés

The Ensemble Vocal Mezza Voce and the Choeur Franco-Allemand de Toulouse sing excerpts from Handel’s Messiah .

They are accompanied by some twenty musicians and 4 soloists, under the baton of their conductor, David NG

L’événement Concert Ensemble Vocal Mezza Voce Beaumarchés a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65