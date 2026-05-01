Concert Ensemble Vocal Mezza Voce Eglise Beaumarchés
Concert Ensemble Vocal Mezza Voce Eglise Beaumarchés dimanche 31 mai 2026.
Beaumarchés
Concert Ensemble Vocal Mezza Voce
Eglise BEAUMARCHES Beaumarchés Gers
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Messie de Haendel à Beaumarchés
L’Ensemble Vocal Mezza Voce et le Choeur Franco-Allemand de Toulouse chantent des extraits du Messie de Haendel.
Ils sont accompagnés d’une vingtaine de musiciens et 4 solistes, sous la baguette de leur chef , David NG
.
Eglise BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 36 84 59 mezzavoce2021@gmail.com
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English :
Handel’s Messiah at Beaumarchés
The Ensemble Vocal Mezza Voce and the Choeur Franco-Allemand de Toulouse sing excerpts from Handel’s Messiah .
They are accompanied by some twenty musicians and 4 soloists, under the baton of their conductor, David NG
L’événement Concert Ensemble Vocal Mezza Voce Beaumarchés a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65