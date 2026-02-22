Grand Prix Camions sur le Circuit de Nogaro CIRCUIT PAUL ARMAGNAC Nogaro
Grand Prix Camions sur le Circuit de Nogaro CIRCUIT PAUL ARMAGNAC Nogaro samedi 20 juin 2026.
Grand Prix Camions sur le Circuit de Nogaro
CIRCUIT PAUL ARMAGNAC 275 avenue André Diviès Nogaro Gers
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif réduit
20€ le samedi ou le dimanche, enfant de 14 à 18 ans et PMR
pass 2 jours 30€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Inauguré en 1994, cette véritable fête du camion est le rendez-vous annuel des passionnés de gros engins. Ils ne seront pas déçus avec les 4 courses survoltées du Championnat de France Camions !
.
CIRCUIT PAUL ARMAGNAC 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 02 49 contact@circuit-nogaro.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Inaugurated in 1994, this veritable truck festival is the annual rendezvous for fans of big rigs. They won’t be disappointed with the 4 supercharged races of the Championnat de France Camions!
L’événement Grand Prix Camions sur le Circuit de Nogaro Nogaro a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan