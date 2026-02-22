Grand Prix Camions sur le Circuit de Nogaro CIRCUIT PAUL ARMAGNAC Nogaro

Grand Prix Camions sur le Circuit de Nogaro

CIRCUIT PAUL ARMAGNAC 275 avenue André Diviès Nogaro Gers

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif réduit

20€ le samedi ou le dimanche, enfant de 14 à 18 ans et PMR

pass 2 jours 30€

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Inauguré en 1994, cette véritable fête du camion est le rendez-vous annuel des passionnés de gros engins. Ils ne seront pas déçus avec les 4 courses survoltées du Championnat de France Camions !

CIRCUIT PAUL ARMAGNAC 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 02 49 contact@circuit-nogaro.com

Inaugurated in 1994, this veritable truck festival is the annual rendezvous for fans of big rigs. They won’t be disappointed with the 4 supercharged races of the Championnat de France Camions!

