Championnat de France Superbike, Circuit de Nogaro Circuit Paul Armagnac Nogaro

Championnat de France Superbike, Circuit de Nogaro

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro Gers

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR

1 jour 2€ pass 2 jours 4€ De moins de 14 ans

Date :

Début : Samedi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Les meilleurs pilotes motos français vous donnent rendez-vous dans le Gers pour la 3ème manche de la saison. Autour de la catégorie reine, le Superbike, 6 autres catégories assureront le show. Ces acrobates donnent tout au guidon de leurs machines !

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 02 49 contact@circuit-nogaro.com

English :

France’s top motorcycle racers meet in the Gers for the 3rd round of the season. Alongside the premier class, Superbike, 6 other categories will be putting on a show. These acrobats give their all at the handlebars of their machines!

