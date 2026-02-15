Championnat de France Superbike, Circuit de Nogaro Circuit Paul Armagnac Nogaro
Championnat de France Superbike, Circuit de Nogaro Circuit Paul Armagnac Nogaro vendredi 29 mai 2026.
Championnat de France Superbike, Circuit de Nogaro
Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro Gers
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
1 jour 2€ pass 2 jours 4€ De moins de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Les meilleurs pilotes motos français vous donnent rendez-vous dans le Gers pour la 3ème manche de la saison. Autour de la catégorie reine, le Superbike, 6 autres catégories assureront le show. Ces acrobates donnent tout au guidon de leurs machines !
.
Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 02 49 contact@circuit-nogaro.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
France’s top motorcycle racers meet in the Gers for the 3rd round of the season. Alongside the premier class, Superbike, 6 other categories will be putting on a show. These acrobats give their all at the handlebars of their machines!
L’événement Championnat de France Superbike, Circuit de Nogaro Nogaro a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan