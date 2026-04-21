Brunch au Château Laffitte-Teston MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian

Maumusson-Laguian

Brunch au Château Laffitte-Teston

MAUMUSSON-LAGUIAN Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian Gers

Tarif : – – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Cet été, le Château Laffitte-Teston vous ouvre ses portes pour une parenthèse gourmande au cœur des vignes.

Installez-vous dans la cour du château, laissez-vous porter par l’ambiance champêtre et profitez d’un brunch généreux imaginé avec le traiteur local Chez Ramon. Au programme produits de saison, cuisine conviviale et découverte des vins du domaine… Un moment simple et savoureux, à partager en famille ou entre amis.

Dimanche 21 juin | Fête des Pères

Une belle occasion de célébrer les papas autour d’un brunch qui sent bon l’été. On trinque, on partage, on profite… tout simplement.

Au menu pour cette édition

Côté sucré:

* Mini viennoiseries

* Pain aux fruits et pain aux céréales

* Salade de fruits, mousse au chocolat, pancakes

* Beurre, confiture, miel, sirop d’érable

Côté salé:

* Charcuteries (bacon, jambon se pays, ventrèche)

* Brochettes de cœurs de canard et saucisse

* Légumes croquants sauce tartare

* Toast boudin aux pommes

* Œufs brouillés

* Plateau de brebis et fruits secs

Boissons:

* Café, chocolat, thé

* Jus de fruits

* Vins du Château

.

MAUMUSSON-LAGUIAN Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 58 info@laffitte-teston.com

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English :

This summer, Château Laffitte-Teston opens its doors to you for a gourmet interlude in the heart of the vineyards.

Take a seat in the château?s courtyard, let yourself be carried away by the country atmosphere and enjoy a generous brunch created in collaboration with local caterer Chez Ramon. On the menu: seasonal produce, convivial cuisine and the chance to discover the estate’s wines? A simple, tasty moment to share with family and friends.

Sunday June 21 | Father’s Day

A great opportunity to celebrate fathers over a brunch that smells of summer. We toast, we share, we enjoy? quite simply.

On the menu this year:

On the sweet side:

* Mini viennoiseries

* Fruit and cereal breads

* Fruit salad, chocolate mousse, pancakes

* Butter, jam, honey, maple syrup

Savoury side:

* Charcuterie (bacon, country ham, ventrèche)

* Duck heart and sausage skewers

* Crisp vegetables with tartar sauce

* Apple and black pudding toast

* scrambled eggs

* Sheep platter with dried fruit

Drinks:

* Coffee, chocolate, tea

* Fruit juices

* Château wines

L’événement Brunch au Château Laffitte-Teston Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65