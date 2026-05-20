Les Estivales du Château Barréjat Château Barréjat Maumusson-Laguian

Maumusson-Laguian

Les Estivales du Château Barréjat

Château Barréjat 497 route de Maumusson Maumusson-Laguian Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les Estivales du Château Barréjat vous donnent rendez-vous pour une journée champêtre et festive autour des saveurs du Sud-Ouest.

Au programme

vide-greniers et marché artisanal,

bar à vin,

dégustation des Madiran & Pacherenc,

boutique avec produits régionaux.

Restauration sur place le midi avec sandwich, crêpes salées et crêpes sucrées.

A partir de 19h30

La journée se poursuivra avec un grand repas braséro, menu proposé par Les Traiteurs Gascon

assiette estivale, magret de canard sauce pêche au Floc, pommes grenailles et nid d’abeille.

Animation musicale assurée par le groupe Hich Sky Music.

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Château Barréjat 497 route de Maumusson Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 92 deniscapmartin@laposte.net

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English :

Les Estivales du Château Barréjat invites you to join us for a festive day in the countryside, with a focus on the flavours of the South-West.

The program includes

garage sale and craft market,

wine bar,

madiran & Pacherenc wine tasting,

boutique with regional products.

On-site catering at lunchtime with sandwiches, savoury crêpes and sweet crêpes.

From 7.30pm:

The day continues with a grand braséro meal, menu proposed by Les Traiteurs Gascon:

summer plate, duck breast with Floc peach sauce, pommes grenailles and honeycomb.

Musical entertainment provided by the group Hich Sky Music.

L’événement Les Estivales du Château Barréjat Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65