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Les jeudis de l’été MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian

Les jeudis de l’été MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian jeudi 6 août 2026.

Lieu : MAUMUSSON-LAGUIAN

Adresse : Domaine Sergent

Ville : 32400 Maumusson-Laguian

Département : Gers

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Maumusson-Laguian

Les jeudis de l’été

MAUMUSSON-LAGUIAN Domaine Sergent Maumusson-Laguian Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :
2026-08-06

De 19 H à 21 H Soirée dégustation accompagnée de tapas sur réservation
Au coucher du soleil, retrouvons-nous pour découvrir les nouveaux millésimes, les nouvelles cuvées accompagnés d’un assortiment de tapas
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MAUMUSSON-LAGUIAN Domaine Sergent Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 93  contact@domaine-sergent.com

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English :

7 pm to 9 pm: Tasting evening with tapas ? reservation required
As the sun sets, let?s get together to discover new vintages and new cuvées, accompanied by an assortment of tapas

L’événement Les jeudis de l’été Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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