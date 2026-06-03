Grand bazar au Domaine Capmartin Domaine Capmartin Maumusson-Laguian

Maumusson-Laguian

Grand bazar au Domaine Capmartin

Domaine Capmartin Au Couvent Maumusson-Laguian Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Domaine Capmartin vous ouvre grand ses portes pour une journée festive et gourmande à l’occasion de son Grand Bazar d’été !

Au programme

De 10h à 18h Grande braderie de vins

Profitez de remises exceptionnelles de -20 % à -70 % sur une sélection de bouteilles issues de fins de stocks, vieux millésimes ou avec de petits défauts d’étiquetage. C’est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les vins du domaine à prix doux… tout en dégustant !

10h 14h30 16h

Partez à la découverte de la biodynamie en trottinette électrique aux côtés du vigneron.

20€ par personne, sur réservation.

10h30 Atelier peinture apéro

avec l’Atelier Pincel

30€ sur réservation, places limitées

12h DJ Set et tapas maison (service toute la journée)

Espace détente avec brumisateurs une vraie parenthèse fraîcheur avec des jeux de plein air, de la pétanque et un espace enfants.

Entrée libre Ambiance conviviale et familiale garantie !

.

Domaine Capmartin Au Couvent Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 6 87 86 59 25 bonjour@domaine-capmartin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine Capmartin opens its doors to you for a festive and gourmet day at its Grand Bazar d?été!

On the program:

10 a.m. to 6 p.m. Big wine sale:

Take advantage of exceptional discounts ranging from -20% to -70% on a selection of bottles from end-of-stock, old vintages or with minor label defects. It’s the perfect opportunity to discover or rediscover our estate wines at low prices? and enjoy!

10 a.m. 2.30 p.m. 4 p.m

Discover biodynamic viticulture on an electric scooter alongside the winemaker.

20? per person, on reservation.

10:30 am Painting workshop aperitif

with Atelier Pincel

30? upon reservation, limited seating

12pm DJ set and homemade tapas (all-day service)

Relaxation area with misters: a cool break with outdoor games, pétanque and a children’s area.

? Free admission ? Family-friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Grand bazar au Domaine Capmartin Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65