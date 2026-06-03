Grand bazar au Domaine Capmartin Domaine Capmartin Maumusson-Laguian
Grand bazar au Domaine Capmartin Domaine Capmartin Maumusson-Laguian samedi 25 juillet 2026.
Maumusson-Laguian
Grand bazar au Domaine Capmartin
Domaine Capmartin Au Couvent Maumusson-Laguian Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le Domaine Capmartin vous ouvre grand ses portes pour une journée festive et gourmande à l’occasion de son Grand Bazar d’été !
Au programme
De 10h à 18h Grande braderie de vins
Profitez de remises exceptionnelles de -20 % à -70 % sur une sélection de bouteilles issues de fins de stocks, vieux millésimes ou avec de petits défauts d’étiquetage. C’est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les vins du domaine à prix doux… tout en dégustant !
10h 14h30 16h
Partez à la découverte de la biodynamie en trottinette électrique aux côtés du vigneron.
20€ par personne, sur réservation.
10h30 Atelier peinture apéro
avec l’Atelier Pincel
30€ sur réservation, places limitées
12h DJ Set et tapas maison (service toute la journée)
Espace détente avec brumisateurs une vraie parenthèse fraîcheur avec des jeux de plein air, de la pétanque et un espace enfants.
Entrée libre Ambiance conviviale et familiale garantie !
.
Domaine Capmartin Au Couvent Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 6 87 86 59 25 bonjour@domaine-capmartin.com
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English :
Domaine Capmartin opens its doors to you for a festive and gourmet day at its Grand Bazar d?été!
On the program:
10 a.m. to 6 p.m. Big wine sale:
Take advantage of exceptional discounts ranging from -20% to -70% on a selection of bottles from end-of-stock, old vintages or with minor label defects. It’s the perfect opportunity to discover or rediscover our estate wines at low prices? and enjoy!
10 a.m. 2.30 p.m. 4 p.m
Discover biodynamic viticulture on an electric scooter alongside the winemaker.
20? per person, on reservation.
10:30 am Painting workshop aperitif
with Atelier Pincel
30? upon reservation, limited seating
12pm DJ set and homemade tapas (all-day service)
Relaxation area with misters: a cool break with outdoor games, pétanque and a children’s area.
? Free admission ? Family-friendly atmosphere guaranteed!
L’événement Grand bazar au Domaine Capmartin Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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