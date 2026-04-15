Les jeudis de l’été MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian

Maumusson-Laguian

Les jeudis de l’été

MAUMUSSON-LAGUIAN Domaine Sergent Maumusson-Laguian Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

De 19 H à 21 H Soirée dégustation accompagnée de tapas sur réservation

Au coucher du soleil, retrouvons-nous pour découvrir les nouveaux millésimes, les nouvelles cuvées accompagnés d’un assortiment de tapas

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MAUMUSSON-LAGUIAN Domaine Sergent Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 93 contact@domaine-sergent.com

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English :

7 pm to 9 pm: Tasting evening with tapas ? reservation required

As the sun sets, let?s get together to discover new vintages and new cuvées, accompanied by an assortment of tapas

L’événement Les jeudis de l’été Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65