Les jeudis de l’été MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian
Les jeudis de l’été MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian jeudi 13 août 2026.
Maumusson-Laguian
Les jeudis de l’été
MAUMUSSON-LAGUIAN Domaine Sergent Maumusson-Laguian Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13
De 19 H à 21 H Soirée dégustation accompagnée de tapas sur réservation
Au coucher du soleil, retrouvons-nous pour découvrir les nouveaux millésimes, les nouvelles cuvées accompagnés d’un assortiment de tapas
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MAUMUSSON-LAGUIAN Domaine Sergent Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 93 contact@domaine-sergent.com
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English :
7 pm to 9 pm: Tasting evening with tapas ? reservation required
As the sun sets, let?s get together to discover new vintages and new cuvées, accompanied by an assortment of tapas
L’événement Les jeudis de l’été Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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