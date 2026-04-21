Brunch au Château Laffitte-Teston MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian

Maumusson-Laguian

Brunch au Château Laffitte-Teston

MAUMUSSON-LAGUIAN Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian Gers

Tarif : – – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 15:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Cet été, le Château Laffitte-Teston vous ouvre ses portes pour une parenthèse gourmande au cœur des vignes.

Installez-vous dans la cour du château, laissez-vous porter par l’ambiance champêtre et profitez d’un brunch généreux imaginé avec le traiteur local Chez Ramon. Au programme produits de saison, cuisine conviviale et découverte des vins du domaine… Un moment simple et savoureux, à partager en famille ou entre amis.

Dimanche 9 août | Tannat Summer

En plein cœur de l’été, place à une ambiance chaleureuse et détendue. Le vignoble s’anime, les verres se remplissent, et le temps semble suspendu.

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MAUMUSSON-LAGUIAN Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 58 info@laffitte-teston.com

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English :

This summer, Château Laffitte-Teston opens its doors to you for a gourmet interlude in the heart of the vineyards.

Take a seat in the château?s courtyard, let yourself be carried away by the country atmosphere and enjoy a generous brunch created in collaboration with local caterer Chez Ramon. On the menu: seasonal produce, convivial cuisine and the chance to discover the estate’s wines? A simple, tasty moment to share with family and friends.

Sunday August 9 | Tannat Summer

At the height of summer, the atmosphere is warm and relaxed. The vineyard comes alive, the glasses fill up, and time seems suspended.

L’événement Brunch au Château Laffitte-Teston Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65