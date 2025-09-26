Concert flamenco La Peñac Marciac
Concert flamenco La Peñac Marciac vendredi 26 septembre 2025.
Concert flamenco
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers
Gratuit
Gratuit
Date : 2025-09-26 21:00:00
Début : 2025-09-26 21:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Nouvelle soirée musicale animée par le SALVAJENCO TRIO.
Trio émergeant de la nouvelle folk espagnole basée dans le Sud-Ouest de la France, Salvarenjo nous propose un répertoire original qui se décline entre le jeu intimiste de la guitare de Pascal Thibaut et la rythmique de ses deux compagnons au chant et aux percussions, Bruno Josué et Béatriz Salmeron-Martin. Expérience chaude et colorée au carrefour des rythmes ibériques, marocains, brésiliens et péruviens.
Restauration sur place à partir de 19h.
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com
English :
Another musical evening with the SALVAJENCO TRIO.
An emerging trio of new Spanish folk based in south-west France, Salvarenjo offer an original repertoire that blends Pascal Thibaut’s intimate guitar playing with the rhythm of his two companions on vocals and percussion, Bruno Josué and Béatriz Salmeron-Martin. A warm, colorful experience at the crossroads of Iberian, Moroccan, Brazilian and Peruvian rhythms.
Catering on site from 7pm.
German :
Neuer musikalischer Abend, der vom SALVAJENCO TRIO gestaltet wird.
Salvarenjo ist ein aufstrebendes Trio der neuen spanischen Folkmusik mit Sitz im Südwesten Frankreichs und bietet uns ein originelles Repertoire, das sich zwischen dem intimen Gitarrenspiel von Pascal Thibaut und der Rhythmik seiner beiden Gesangs- und Perkussionsgefährten Bruno Josué und Béatriz Salmeron-Martin abspielt. Ein warmes und farbenfrohes Erlebnis an der Kreuzung iberischer, marokkanischer, brasilianischer und peruanischer Rhythmen.
Verpflegung vor Ort ab 19 Uhr.
Italiano :
Un’altra serata musicale con il SALVAJENCO TRIO.
Trio emergente di musicisti folk spagnoli con sede nel sud-ovest della Francia, il repertorio originale di Salvarenjo combina l’intimità della chitarra di Pascal Thibaut con il ritmo dei suoi due compagni alla voce e alle percussioni, Bruno Josué e Béatriz Salmeron-Martin. Un’esperienza calda e colorata all’incrocio dei ritmi iberici, marocchini, brasiliani e peruviani.
Catering in loco dalle 19.00.
Espanol :
Otra velada musical con el TRIO SALVAJENCO.
El repertorio original de Salvarenjo, un trío de músicos folclóricos españoles con sede en el suroeste de Francia, combina la intimidad de la guitarra de Pascal Thibaut con el ritmo de sus dos compañeros a la voz y la percusión, Bruno Josué y Béatriz Salmeron-Martin. Una experiencia cálida y colorista en la encrucijada de los ritmos ibéricos, marroquíes, brasileños y peruanos.
Catering in situ a partir de las 19.00 h.
