Concert Pop aux Les Bains MARCIAC Marciac

Début : 2026-02-19 18:00:00
Concert de musique Pop avec WAX ME à l’Afterwork.
✨ Le CLUB BALNEO vous propose une soirée Dance Floor. Vous l’avez plébiscité en 2025, il revient en 2026 !
Derrière WAX ME se cache Cyril, auteur-compositeur originaire de la Ville Rose. Il revisite pour son Tout Seul Tour des covers dans la langue de Lennon & McCartney, mais aussi ses propres compositions Pop modern.
Au menu, boîtes à rythme fin 70’s, tapeloops analogiques et guitare folk acidulée, qui vous feront plus que taper du pied.
Café et Boutique vous accueillent de 18h à 23h. Glou-Glou, Miam-Miam, Musique…
Coté Miam-Miam, le Poullet Moutarde fait son apparition (12€)
À réserver par texto
Concert participation 2€
À propos de Les Bains ArtMusicShop
Les Bains ArtMusicShop est un espace culturel dynamique situé à Marciac, dédié à la diffusion et à la valorisation des expressions artistiques. En accueillant régulièrement des concerts, des expositions et des événements thématiques, Les Bains contribue activement à l’enrichissement de l’offre culturelle de Marciac. .
MARCIAC Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie
English :
Pop music concert with WAX ME at the Afterwork.
? CLUB BALNEO offers you a Dance Floor evening. You voted for him in 2025, he’s back in 2026!
Behind WAX ME is Cyril, a songwriter from the Ville Rose. For his Tout Seul Tour , he revisits covers in the language of Lennon & McCartney, as well as his own modern pop compositions.
On the menu, late-70s drum machines, analog tapeloops and tangy folk guitar will have you tapping your feet.
Café and Boutique open from 6pm to 11pm. Glou-Glou, Miam-Miam, Music…?
On the Miam-Miam side, Poullet Moutarde makes its appearance (12?)
To reserve by text message
Concert: participation 2?
