Concert Pop aux Les Bains MARCIAC Marciac

Concert de musique Pop avec WAX ME à l’Afterwork.

✨ Le CLUB BALNEO vous propose une soirée Dance Floor. Vous l’avez plébiscité en 2025, il revient en 2026 !

Derrière WAX ME se cache Cyril, auteur-compositeur originaire de la Ville Rose. Il revisite pour son Tout Seul Tour des covers dans la langue de Lennon & McCartney, mais aussi ses propres compositions Pop modern.

Au menu, boîtes à rythme fin 70’s, tapeloops analogiques et guitare folk acidulée, qui vous feront plus que taper du pied.

Café et Boutique vous accueillent de 18h à 23h. Glou-Glou, Miam-Miam, Musique…

Coté Miam-Miam, le Poullet Moutarde fait son apparition (12€)

À réserver par texto

Concert participation 2€

À propos de Les Bains ArtMusicShop

Les Bains ArtMusicShop est un espace culturel dynamique situé à Marciac, dédié à la diffusion et à la valorisation des expressions artistiques. En accueillant régulièrement des concerts, des expositions et des événements thématiques, Les Bains contribue activement à l’enrichissement de l’offre culturelle de Marciac. .

MARCIAC Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 28 33 54 10 ericginhac@orange.fr

English :

Pop music concert with WAX ME at the Afterwork.

? CLUB BALNEO offers you a Dance Floor evening. You voted for him in 2025, he’s back in 2026!

Behind WAX ME is Cyril, a songwriter from the Ville Rose. For his Tout Seul Tour , he revisits covers in the language of Lennon & McCartney, as well as his own modern pop compositions.

On the menu, late-70s drum machines, analog tapeloops and tangy folk guitar will have you tapping your feet.

Café and Boutique open from 6pm to 11pm. Glou-Glou, Miam-Miam, Music…?

On the Miam-Miam side, Poullet Moutarde makes its appearance (12?)

To reserve by text message

Concert: participation 2?

L’événement Concert Pop aux Les Bains Marciac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65