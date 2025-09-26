Scène ouverte slam poésie La Peñac Marciac

Marciac

Scène ouverte slam poésie

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:15:00

fin : 2026-06-12 00:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Scène ouverte slam poésie à la Peñac

19h15 Atelier d’écriture (le dernier dans la Peñac !)

21h Scène ouverte (la dernière dans la Peñac !)

La Peñac vous propose des moments d’expressions libres et poétiques. (Atelier à prix libre). Animé par l’Auberge des Poètes

Vous pouvez venir aussi pour le plaisir de l’écoute.

Animé par l’Auberge des Poètes (Atelier à prix libre).

Restauration sur place.

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La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

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English :

Open poetry slam stage at La Peñac

7:15pm: Writing workshop (the last one in the Peñac!)

9pm: Open stage (the last one in the Peñac!)

La Peñac offers moments of free, poetic expression. (Free workshop). Hosted by Auberge des Poètes

You can also come for the pleasure of listening.

Hosted by the Auberge des Poètes (free workshop).

Catering on site.

L’événement Scène ouverte slam poésie Marciac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65