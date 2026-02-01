Atelier Masque de Carnaval MARCIAC Marciac
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Début : 2026-02-26 15:00:00
La Micro-Folie propose un atelier créatif à l’occasion de Carnaval découpe ton masque au Fab-Lab et customise le à l’atelier créatif.
Pour les 6/12 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit. Matériel fourni. .
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr
English :
La Micro-Folie offers a creative workshop for Carnival: cut out your mask at the Fab-Lab and customize it at the creative workshop.
For 6/12 year-olds accompanied by an adult.
