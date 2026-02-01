Atelier Masque de Carnaval MARCIAC Marciac

Atelier Masque de Carnaval

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

La Micro-Folie propose un atelier créatif à l’occasion de Carnaval découpe ton masque au Fab-Lab et customise le à l’atelier créatif.

Pour les 6/12 ans accompagnés d’un adulte.

Gratuit. Matériel fourni. .

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Micro-Folie offers a creative workshop for Carnival: cut out your mask at the Fab-Lab and customize it at the creative workshop.

For 6/12 year-olds accompanied by an adult.

L’événement Atelier Masque de Carnaval Marciac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65