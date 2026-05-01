Rando de printemps Marciac
Rando de printemps Marciac samedi 30 mai 2026.
Marciac
Rando de printemps
MARCIAC Marciac Gers
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
À la Découverte du Patrimoine de Marciac
L’Office de Tourisme vous propose une journée en Cœur Sud-Ouest, entre nature et histoire, lors de la randonnée accompagnée de 10 km consacrée à la découverte du patrimoine de Marciac.
Au programme de votre journée
8h30 Accueil convivial autour d’un café à l’Office de Tourisme
9h00 Départ en direction du lac pour une randonnée commentée de 10 km
11h00 Découverte de la Chapelle Notre-Dame de la Croix
12h30 Déjeuner sous les arcades au restaurant Saveurs en Boîte dans une ambiance chaleureuse
14h30 visite guidée du village de Marciac par Véronique
16h00 Clôture de la journée devant l’Espace culturel des Augustins
Infos pratiques
Réservation obligatoire (places limitées)
Prévoir une tenue confortable et des chaussures adaptées à la marche
Randonnée de niveau intermédiaire .
MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com
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English :
Discovering Marciac’s Heritage
The Tourist Office invites you to spend a day in the heart of the South-West, between nature and history, on a 10 km guided walk dedicated to discovering Marciac’s heritage.
L’événement Rando de printemps Marciac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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