Marciac

Rando de printemps

MARCIAC Marciac Gers

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À la Découverte du Patrimoine de Marciac

L’Office de Tourisme vous propose une journée en Cœur Sud-Ouest, entre nature et histoire, lors de la randonnée accompagnée de 10 km consacrée à la découverte du patrimoine de Marciac.

Au programme de votre journée

8h30 Accueil convivial autour d’un café à l’Office de Tourisme

9h00 Départ en direction du lac pour une randonnée commentée de 10 km

11h00 Découverte de la Chapelle Notre-Dame de la Croix

12h30 Déjeuner sous les arcades au restaurant Saveurs en Boîte dans une ambiance chaleureuse

14h30 visite guidée du village de Marciac par Véronique

16h00 Clôture de la journée devant l’Espace culturel des Augustins

Infos pratiques

Réservation obligatoire (places limitées)

Prévoir une tenue confortable et des chaussures adaptées à la marche

Randonnée de niveau intermédiaire .

MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

Discovering Marciac’s Heritage

The Tourist Office invites you to spend a day in the heart of the South-West, between nature and history, on a 10 km guided walk dedicated to discovering Marciac’s heritage.

L’événement Rando de printemps Marciac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65