Micro-folie documentaire sur Kandinsky MARCIAC Marciac
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Gratuit
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 15:00:00
2026-02-21
Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.
Au programme du jour diffusion du film documentaire sur l’artiste Kandinsky..
Diffusion à 10h et 15h.
A l’occasion de l’exposition qui lui est consacré à la Philarmonie de Paris, ARTE propose une exploration de l’univers sensible de l’artiste (1866-1944), et raconte notamment comment la musique a profondément inspiré et infusé son œuvre.
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr
English :
At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.
Today’s program includes a documentary film on the artist Kandinsky.
Broadcast at 10 a.m. and 3 p.m.
On the occasion of the exhibition dedicated to him at the Philarmonie de Paris, ARTE explores the sensitive world of the artist (1866-1944), and how music profoundly inspired and infused his work.
