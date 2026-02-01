Micro-folie documentaire sur Kandinsky MARCIAC Marciac

Micro-folie documentaire sur Kandinsky

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Au programme du jour diffusion du film documentaire sur l’artiste Kandinsky..

Diffusion à 10h et 15h.

A l’occasion de l’exposition qui lui est consacré à la Philarmonie de Paris, ARTE propose une exploration de l’univers sensible de l’artiste (1866-1944), et raconte notamment comment la musique a profondément inspiré et infusé son œuvre.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Today’s program includes a documentary film on the artist Kandinsky.

Broadcast at 10 a.m. and 3 p.m.

On the occasion of the exhibition dedicated to him at the Philarmonie de Paris, ARTE explores the sensitive world of the artist (1866-1944), and how music profoundly inspired and infused his work.

