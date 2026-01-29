Concert baroque à L’Astrada MARCIAC Marciac

Concert baroque à L’Astrada

ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE

Un éclatant soleil

Un éclatant soleil est un programme dédié à la musique baroque française du XVIIe siècle à la cour du Roi Soleil. On y découvre des sonates et cantates écrites par les grands compositeurs de la cour de Louis XIV, dont J.B. Lully, M. Marais, A. Campra ou F. Couperin, enrobés de vers de Racine et de Molière. Le tout est agrémenté d’anecdotes savoureuses des musiciens de l’Ensemble Baroque de Toulouse, désireux de transmettre aux spectateurs les joies et délices de cette musique élégante et passionnée. Sous un format intimiste, à la manière d’une pièce de musique de chambre, Un éclatant soleil nous transporte à une époque fascinante où visages poudrés et corsets étaient de mise. Nous arpentons, sur les mélodies d’antan, les couloirs de Versailles, ses jardins et ses galeries, en compagnie de toute la finesse et de la malice des figures phares de la littérature française.

Fondé en 1998 par Michel Brun, l’Ensemble Baroque de Toulouse est le fruit d’une longue histoire de passion de la musique ancienne, de rencontres et d’amitié. Cet orchestre de musiciens professionnels s’est réuni autour d’un même projet artistique l’interprétation de la musique ancienne, depuis Monteverdi jusqu’à Haydn. Quatre à cinquante musiciens interprètent des œuvres profanes ou sacrées, avec une prédilection pour la musique de J.S. Bach. En faisant le choix de jouer sur des instruments anciens, l’Ensemble Baroque de Toulouse souhaite partager toute la fraîcheur et l’intensité de ces répertoires encore à découvrir.

Laurence Martinaud violon

Susan Edward violoncelle

Julie Pumir clavecin

Corinne Fructus chant .

English :

ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE

Un éclatant soleil

Un éclatant soleil is a program dedicated to 17th-century French Baroque music at the court of the Sun King. It features sonatas and cantatas written by the great composers of Louis XIV’s court, including J.B. Lully, M. Marais, A. Campra and F. Couperin. Couperin, set to verses by Racine and Molière. All of this is enhanced by tasty anecdotes from the musicians of the Ensemble Baroque de Toulouse, eager to pass on to the audience the joys and delights of this elegant and passionate music. In an intimate, chamber music-style format, Un éclatant soleil transports us to a fascinating era when powdered faces and corsets were the order of the day. To the melodies of yesteryear, we wander through the corridors of Versailles, its gardens and galleries, in the company of all the finesse and mischief of the leading figures of French literature.

Founded in 1998 by Michel Brun, the Ensemble Baroque de Toulouse is the fruit of a long history of passion for early music, encounters and friendship. This orchestra of professional musicians has come together around a single artistic project: the interpretation of early music, from Monteverdi to Haydn. Four to fifty musicians perform secular and sacred works, with a predilection for the music of J.S. Bach. By choosing to play on period instruments, the Ensemble Baroque de Toulouse aims to share all the freshness and intensity of these yet-to-be-discovered repertoires.

