Spectacle jeune public à L’Astrada MARCIAC Marciac

Spectacle jeune public à L’Astrada

MARCIAC L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Versant vivant

Cie L’observable

Jeune Public Concert dessiné et animé, à partir de 6 ans.

Durée 50 min.

Nous vivons notre cycle de vie parmi d’autres cycles du vivant certains plus courts et d’autres beaucoup plus longs. Ici toutes ces échelles de temps se côtoient et s’équilibrent.

Bercés par une musique organique et hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment humains, animaux domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue.

Versant vivant, palette sonore d’un rêve éveillé, raconte les grands cycles du vivant, comme une invitation à prendre conscience des rythmes de la nature… tout en douceur. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent un battement d’aile dure une saison, tandis que les stalactites grandissent à vue d’œil…

Pour mettre en lumière les cycles du vivant, les instruments acoustiques tissent un canevas pour la rêverie, tandis que le geste du dessin est guidé par le tempo de la musique. Une dizaine d’instruments sont joués et parfois bouclés par Simon Kansara flûtes irlandaises, banjo, accordéon, violon, percussions, mélodica… Cette diversité offre un large éventail de timbres pour des compositions cinématographiques éclectiques qui accentuent l’émerveillement que procure la découverte des paysages poétiques d’Émilie Tarascou.

Simon Kansara flûtes irlandaises, banjo, mandoline, accordéon chromatique,

violon, guitares, percussions, clavier, mélodica, xylophone, looper

Émilie Tarascou dessin, animation

Conception Émilie Tarascou, Simon Kansara .

English :

Living side

Cie L’observable

Young Audience Animated concert, ages 6 and up.

Running time: 50 min.

We live our life cycle among other living cycles: some shorter, others much longer. Here, all these time scales come together and balance each other out.

Lulled by organic, hypnotic music, the beings of the mountain fall asleep: humans, domesticated or wild animals, prey or predators, all come together in dreams for a welcome truce.

Versant vivant, the sound palette of a waking dream, recounts the great cycles of life, like an invitation to become aware of the rhythms of nature? in a gentle way. In this shared territory, the scales of time and space intermingle and merge: the flapping of a wing lasts a season, while stalactites grow by leaps and bounds…

To highlight the cycles of life, acoustic instruments weave a canvas for reverie, while the gesture of drawing is guided by the tempo of music. A dozen instruments are played and sometimes looped by Simon Kansara: Irish flutes, banjo, accordion, violin, percussion, melodica? This diversity offers a wide range of timbres for eclectic cinematic compositions that accentuate the wonder of discovering Émilie Tarascou?s poetic landscapes.

