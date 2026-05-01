Vide-greniers Place de l’Hôtel de Ville Marciac
Vide-greniers Place de l’Hôtel de Ville Marciac lundi 25 mai 2026.
Marciac
Vide-greniers
Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 18:50:00
Date(s) :
2026-05-25
Rendez-vous au vide-grenier de l’association des commerçants de Marciac.
Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original… Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !
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Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 74 07 97 28 assocommercantsmarciac@gmail.com
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English :
The Marciac Merchants’ Association’s garage sale.
For some, it’s a chance to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. For others, it’s a chance to find that missing utensil. One thing’s for sure: the pleasure of bargain-hunting is undeniable!
L’événement Vide-greniers Marciac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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