Marciac

Vide-greniers

Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 18:50:00

Date(s) :

2026-05-25

Rendez-vous au vide-grenier de l’association des commerçants de Marciac.

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original… Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

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Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 74 07 97 28 assocommercantsmarciac@gmail.com

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English :

The Marciac Merchants’ Association’s garage sale.

For some, it’s a chance to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. For others, it’s a chance to find that missing utensil. One thing’s for sure: the pleasure of bargain-hunting is undeniable!

L’événement Vide-greniers Marciac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65