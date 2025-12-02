Journée de sensibilisation à l’handicap Marciac
Journée de sensibilisation à l’handicap Marciac mardi 2 décembre 2025.
Journée de sensibilisation à l’handicap
MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-02
Trois Jours dédiés à l’Inclusion et l’Échange pour la Journée Internationale des personnes en situation de handicap.
La Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers et ses partenaires organisent un événement d’envergure à l’occasion de la Journée Internationale des personnes en situation de handicap, décliné sur trois journées, les 2, 3 et 4 décembre. Tous les ateliers, conférences et animations sont offerts au public.
Ce programme riche et varié vise à mobiliser, sensibiliser, réunir, agir et inclure, en favorisant les liens entre les partenaires du territoire.
Au programme
Mardi 2 décembre à Marciac
La première soirée aura lieu à la Salle de réunion de la Communauté de Communes de Marciac et sera consacrée aux troubles du spectre de l’autisme (TSA).
De 19h30 à 21h, une conférence tout public portera sur TSA, langage et communication. Elle sera animée par Béatrice Verney, psycholinguiste au CRA.
Mercredi 3 décembre à Plaisance
La journée du mercredi se déroulera principalement à Plaisance, offrant des rendez-vous variés allant du cinéma au débat et aux activités sportives.
Cinéma L’Europe Dès 9h30, des projections-débats sont prévues La petite casserole d’Anatole pour les 3-6 ans et Hola Frida pour les 6-10 ans. À 15h45, Patients fera l’objet d’un ciné-débat pour les 11-14 ans.
Centre Vives De 14h à 17h, une session d’Acculturation aux troubles Dys sera proposée par APEDYS France Handicap.
Salle Polyvalente L’après-midi sera dédiée aux activités physiques avec une Balade en triporteur avec A Vélo Sans Âge, une séance de Self-défense avec Dckredtraining et des parcours fauteuil avec UFOLEP32.
Soirée Salle Polyvalente De 19h30 à 21h, une conférence tout public sur Les troubles Dys sera animée par Laëtitia Branciard, d’APEDYS France Handicap.
Jeudi 4 décembre à Marciac
Le dernier jour sera centré sur l’insertion professionnelle et l’action sociale à la Salle des Granges de la Mairie de Marciac.
De 15h à 19h, un Forum des partenaires se tiendra pour favoriser l’inclusion et le recrutement des personnes en situation de handicap dans les entreprises du territoire. Les partenaires présents (DDETSPP, CIAS Marciac Plaisance, CAF, MSA, AGAPEI, etc.) aborderont les thématiques de l’emploi, l’insertion, l’habitat, la formation, l’action sociale et l’économie.
Les organisateurs invitent chaleureusement l’ensemble des citoyens, professionnels et familles à venir assister à ces différents rendez-vous pour échanger et progresser ensemble vers une société plus inclusive.
.
MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 68 accueil@ccbvg.fr
English :
Three days dedicated to Inclusion and Exchange for the International Day of Persons with Disabilities.
The Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers and its partners are organizing a major event to mark the International Day of Persons with Disabilities, spread over three days, December 2, 3 and 4. All workshops, conferences and events are open to the public.
This rich and varied program aims to mobilize, raise awareness, unite, act and include, while fostering links between local partners.
On the program:
Tuesday, December 2 in Marciac
The first evening will take place at the Salle de réunion de la Communauté de Communes de Marciac, and will be devoted to autism spectrum disorders (ASD).
From 7.30pm to 9pm, an open conference will focus on ASD, language and communication. It will be led by Béatrice Verney, psycholinguist at the CRA.
Wednesday, December 3 in Plaisance
Wednesday will take place mainly at Plaisance, with a variety of events ranging from cinema to debates and sports activities.
Cinéma L’Europe: From 9:30 a.m., screenings and debates are scheduled: La petite casserole d?Anatole for 3-6 year-olds and Hola Frida for 6-10 year-olds. At 3:45pm, Patients will be the subject of a film-debate for 11-14 year-olds.
Center Vives: From 2 p.m. to 5 p.m., an Acculturation session on Dys disorders will be offered by APEDYS France Handicap.
Salle Polyvalente: The afternoon will be dedicated to physical activities, with a scooter ride with A Vélo Sans Âge, a self-defense session with Dckredtraining and wheelchair courses with UFOLEP32.
Evening Salle Polyvalente From 7:30 to 9 p.m., Laëtitia Branciard, from APEDYS France Handicap, will lead a conference for the general public on Dys disorders.
Thursday, December 4 in Marciac
The last day will focus on professional integration and social action at the Salle des Granges, Marciac Town Hall.
From 3pm to 7pm, a Partner Forum will be held to promote the inclusion and recruitment of people with disabilities in local businesses. The partners present (DDETSPP, CIAS Marciac Plaisance, CAF, MSA, AGAPEI, etc.) will address the themes of employment, integration, housing, training, social action and the economy.
The organizers warmly invite all citizens, professionals and families to attend these various events, to exchange ideas and move forward together towards a more inclusive society.
German :
Drei Tage, die am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen der Inklusion und dem Austausch gewidmet sind.
Die Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers und ihre Partner organisieren anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen eine große Veranstaltung, die sich über drei Tage erstreckt (2., 3. und 4. Dezember). Alle Workshops, Konferenzen und Veranstaltungen sind für die Öffentlichkeit zugänglich.
Dieses reichhaltige und abwechslungsreiche Programm soll mobilisieren, sensibilisieren, zusammenführen, handeln und einbeziehen, indem es die Verbindungen zwischen den Partnern der Region fördert.
Auf dem Programm stehen:
Dienstag, 2. Dezember, in Marciac
Der erste Abend findet im Sitzungssaal der Communauté de Communes de Marciac statt und ist den Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) gewidmet.
Von 19:30 bis 21:00 Uhr findet eine öffentliche Konferenz zum Thema ASD, Sprache und Kommunikation statt. Der Vortrag wird von Béatrice Verney, einer Psycholinguistin des CRA, gehalten.
Mittwoch, 3. Dezember in Piacenza
Der Mittwoch findet hauptsächlich in Plaisance statt und bietet verschiedene Termine, die von Kinofilmen über Diskussionen bis hin zu sportlichen Aktivitäten reichen.
Kino L’Europe: Ab 9:30 Uhr sind Filmvorführungen und Debatten geplant: La petite casserole d?Anatole für 3- bis 6-Jährige und Hola Frida für 6- bis 10-Jährige. Um 15:45 Uhr findet eine Filmdebatte zu Patients für 11-14-Jährige statt.
Centre Vives: Von 14.00 bis 17.00 Uhr bietet APEDYS France Handicap eine Schulung zu Dys-Störungen an.
Salle Polyvalente (Mehrzweckhalle) Der Nachmittag ist den körperlichen Aktivitäten gewidmet: eine Fahrt mit dem Dreirad von A Vélo Sans Âge, Selbstverteidigung mit Dckredtraining und Rollstuhlparcours mit UFOLEP32.
Abendveranstaltung Salle Polyvalente Von 19:30 bis 21:00 Uhr findet eine öffentliche Konferenz zum Thema Dys-Störungen statt, die von Laëtitia Branciard von APEDYS France Handicap geleitet wird.
Donnerstag, den 4. Dezember in Marciac
Der letzte Tag wird sich im Salle des Granges des Rathauses von Marciac auf die berufliche Eingliederung und soziale Maßnahmen konzentrieren.
Von 15 bis 19 Uhr findet ein Partnerforum statt, das die Eingliederung und Einstellung von Menschen mit Behinderungen in den Unternehmen der Region fördern soll. Die anwesenden Partner (DDETSPPP, CIAS Marciac Plaisance, CAF, MSA, AGAPEI usw.) werden die Themen Beschäftigung, Eingliederung, Wohnen, Ausbildung, Sozialarbeit und Wirtschaft ansprechen.
Die Organisatoren laden alle Bürger, Fachleute und Familien herzlich ein, an diesen verschiedenen Terminen teilzunehmen, um sich auszutauschen und gemeinsam Fortschritte auf dem Weg zu einer integrativeren Gesellschaft zu machen.
Italiano :
Tre giorni dedicati all’inclusione e allo scambio in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.
La Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers e i suoi partner organizzano un grande evento in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si svolgerà per tre giorni il 2, 3 e 4 dicembre. Tutti i workshop, le conferenze e gli eventi sono aperti al pubblico.
L’obiettivo di questo ricco e variegato programma è quello di mobilitare, sensibilizzare, riunire le persone, agire e includere le persone con disabilità, promuovendo i legami tra i partner locali.
In programma:
Martedì 2 dicembre a Marciac
La prima serata si svolgerà presso la sala riunioni della Communauté de Communes di Marciac e sarà dedicata ai disturbi dello spettro autistico (ASD).
Dalle 19.30 alle 21.00, una conferenza aperta si concentrerà su ASD, linguaggio e comunicazione. Sarà condotta da Béatrice Verney, psicolinguista del CRA.
Mercoledì 3 dicembre a Plaisance
La giornata di mercoledì si svolgerà principalmente alla Plaisance, con una varietà di eventi che vanno dai film ai dibattiti e alle attività sportive.
Cinéma L’Europe: dalle 9.30, proiezioni e dibattiti: La petite casserole d’Anatole per i bambini dai 3 ai 6 anni e Hola Frida per i bambini dai 6 ai 10 anni. Alle 15.45, Patients sarà oggetto di un film-dibattito per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Centro Vives: dalle 14.00 alle 17.00, l’APEDYS France Handicap offrirà una sessione di acculturazione sui disturbi disgrafici.
Sala Polivalente: Il pomeriggio sarà dedicato alle attività fisiche, con un giro in scooter con A Vélo Sans Âge, una sessione di autodifesa con Dckredtraining e corsi di sedia a rotelle con UFOLEP32.
Sera Salle Polyvalente Dalle 19.30 alle 21.00, Laëtitia Branciard, di APEDYS France Handicap, terrà una conferenza sui disturbi Dys per il grande pubblico.
Giovedì 4 dicembre a Marciac
L’ultima giornata sarà incentrata sull’integrazione professionale e l’azione sociale presso la Salle des Granges del Comune di Marciac.
Dalle 15.00 alle 19.00 si terrà un Forum dei partner per promuovere l’inclusione e l’assunzione di persone con disabilità nelle aziende locali. I partner presenti (DDETSPP, CIAS Marciac Plaisance, CAF, MSA, AGAPEI, ecc.) affronteranno i temi dell’occupazione, dell’integrazione, dell’alloggio, della formazione, dell’azione sociale e dell’economia.
Gli organizzatori invitano tutti i cittadini, i professionisti e le famiglie a partecipare a questi eventi, per scambiare idee e progredire insieme verso una società più inclusiva.
Espanol :
Tres días dedicados a la inclusión y el intercambio con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers y sus socios organizan un gran acontecimiento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, durante tres jornadas los días 2, 3 y 4 de diciembre. Todos los talleres, conferencias y actos están abiertos al público.
El objetivo de este rico y variado programa es movilizar, sensibilizar, reunir, actuar e incluir a las personas con discapacidad, fomentando los vínculos entre los socios locales.
En el programa:
Martes 2 de diciembre en Marciac
La primera velada tendrá lugar en la sala de reuniones de la Communauté de Communes de Marciac y estará dedicada a los trastornos del espectro autista (TEA).
De 19.30 a 21.00 horas, una conferencia abierta versará sobre los TEA, el lenguaje y la comunicación. Estará a cargo de Béatrice Verney, psicolingüista del CRA.
Miércoles 3 de diciembre en Plaisance
La jornada del miércoles se desarrollará principalmente en Plaisance, con diversos actos que irán desde películas a debates y actividades deportivas.
Cinéma L’Europe: A partir de las 9.30 h, proyecciones y debates: La petite casserole d’Anatole para niños de 3 a 6 años y Hola Frida para niños de 6 a 10 años. A las 15.45, Pacientes será objeto de un cine-debate para niños de 11 a 14 años.
Centro Vives: de 14.00 a 17.00 horas, APEDYS France Handicap ofrecerá una sesión de aculturación sobre los trastornos de dislexia.
Sala Polivalente: La tarde estará dedicada a las actividades físicas, con un paseo en scooter con A Vélo Sans Âge, una sesión de defensa personal con Dckredtraining y cursos en silla de ruedas con UFOLEP32.
Tarde Sala Polivalente De 19.30 a 21.00 h, Laëtitia Branciard, de APEDYS France Handicap, dará una charla sobre los trastornos de Disfunción para el público en general.
Jueves 4 de diciembre en Marciac
La última jornada se centrará en la inserción profesional y la acción social en la Salle des Granges, Ayuntamiento de Marciac.
De 15.00 a 19.00 horas, se celebrará un Foro de Socios para promover la inclusión y la contratación de personas con discapacidad en las empresas locales. Los socios presentes (DDETSPP, CIAS Marciac Plaisance, CAF, MSA, AGAPEI, etc.) abordarán los temas del empleo, la integración, la vivienda, la formación, la acción social y la economía.
Los organizadores invitan encarecidamente a todos los ciudadanos, profesionales y familias a participar en estos actos para intercambiar ideas y avanzar juntos hacia una sociedad más integradora.
L’événement Journée de sensibilisation à l’handicap Marciac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65