Journée bien-être MARCIAC Marciac
Journée bien-être MARCIAC Marciac dimanche 17 mai 2026.
Marciac
Journée bien-être
MARCIAC Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Organisé par l’association Intia Bien-être, exposants, conférences, praticiens, ateliers,… Une belle journée en plein air pour se ressourcer !
Bar et restauration sur place.
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MARCIAC Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 50 20 45 38 mairie@marciac.fr
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English :
Organized by the Intia Bien-être association, exhibitors, conferences, practitioners, workshops… A beautiful outdoor day to recharge your batteries!
Bar and catering on site.
L’événement Journée bien-être Marciac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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