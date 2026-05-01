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Journée bien-être MARCIAC Marciac

Journée bien-être MARCIAC Marciac dimanche 17 mai 2026.

Lieu : MARCIAC

Adresse : Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé

Ville : 32230 Marciac

Département : Gers

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Marciac

Journée bien-être

MARCIAC Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Organisé par l’association Intia Bien-être, exposants, conférences, praticiens, ateliers,… Une belle journée en plein air pour se ressourcer !
Bar et restauration sur place.
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MARCIAC Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 50 20 45 38  mairie@marciac.fr

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English :

Organized by the Intia Bien-être association, exhibitors, conferences, practitioners, workshops… A beautiful outdoor day to recharge your batteries!
Bar and catering on site.

L’événement Journée bien-être Marciac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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