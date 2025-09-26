Stage Tap Dance à L’Astrada L’Astrada Marciac

Marciac

Stage Tap Dance à L’Astrada

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 240 – 240 – 360 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-21

Avec Soraya et Leïla Benac.

À l’occasion de Jazz in Marciac 2026, L’Astrada propose un stage de tap dance placé sous le signe du rythme, du groove et de la musicalité, au cœur de l’effervescence du festival.

Animé par Soraya et Leïla Bénac, ce stage s’adresse aux danseur·ses désireux·ses d’approfondir leur pratique des claquettes, d’affiner leur sens du tempo et de renforcer le lien entre le corps, le mouvement et la musique jazz.

À travers un travail technique et rythmique, des temps d’exploration collective et une attention particulière portée à l’écoute musicale, les participant·es seront invité·es à développer leur expressivité et leur précision, dans un esprit de partage et de transmission.

Les ✚ du stage

➤ Restitution en public à la fin du stage, festival bis

➤ Accès aux concerts sous le chapiteau et à L’Astrada

➤ Jam sessions .

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Soraya and Le%EFla Benac.

%C0 As part of Jazz in Marciac 2026, L’Astrada is offering a tap dance workshop focused on rhythm, groove, and musicality, right in the heart of the festival’s excitement.

Led by Soraya and Le%EFla B%E9nac, this workshop is designed for dancers eager to deepen their tap dance practice, refine their sense of tempo, and strengthen the connection between the body, movement, and jazz music.

Through technical and rhythmic exercises, group exploration sessions, and a special focus onmusical listening, participants will be encouraged to develop their expressiveness and precision in a spirit of sharing and learning.

L’événement Stage Tap Dance à L’Astrada Marciac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65