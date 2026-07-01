STING & Dea Matrona à Jazz in Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

STING & Dea Matrona à Jazz in Marciac

MARCIAC Chapiteau Marciac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

21 h

Dea Matrona « déesse mère » dans la mythologie celte est un duo féminin de rock irlandais composé d’Orláith Forsythe (26 ans) et Mollie McGinn (27 ans). Elles se sont connues sur les bancs d’une école de Belfast, depuis, les filles ont troqué leurs cartables contre des guitares. Formé en 2018, le groupe est né de leur passion commune pour les légendes du rock classique telles que Fleetwood Mac et Led Zeppelin. Leur son rock alternatif, porté par une énergie féminine sauvage, une romance sombre et des ambiances mystiques, saura séduire les amateurs de The Last Dinner Party, Greta Van Fleet et Wolf Alice. Nos nouvelles « guitar héroïnes » assureront la première partie de Sting..

Photo © X/D.R.

23 h

STING 3.0

l n’a pas l’habitude de regarder derrière lui mais avec la tournée « STING 3.0 », qui fait escale à Marciac, Sting jette un œil dans le rétro de son impressionnante carrière. Le leader de The Police revisite et modernise un vaste répertoire à l’intemporalité évidente, interprété par un trio compact et inspiré, qui a donné naissance à sa nouvelle chanson, « I Wrote Your Name (Upon My Heart) », sortie en 2024. Accompagné du guitariste virtuose -et collaborateur de longue date- Dominic Miller, ainsi que du batteur polyvalent Chris Maas (connu pour ses collaborations avec Mumford & Sons, The Pierces, Maggie Roger et Matt Corby), le trio interprètera les tubes les plus électrisants et les raretés de la discographie de Sting.

Sting (basse, voix) Dominic Miller (guitare) Chris Maas (batterie)

Photo © carter-b.-smith

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MARCIAC Chapiteau Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 33 info@jazzinmarciac.com

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English :

9:00 p.m.

Dea Matrona—%AB a mother goddess %BB in Celtic mythology?—is an Irish all-female rock duo consisting of Orlith Forsythe (26) and Mollie McGinn (27). They met while attending school in Belfast, and since then, the girls have traded their backpacks for guitars. Formed in 2018, the band was born out of their shared passion for classic rock legends such as Fleetwood Mac and Led Zeppelin. Their alternative rock sound, driven by wild feminine energy, dark romance, and mystical atmospheres, is sure to appeal to fans of The Last Dinner Party, Greta Van Fleet, and Wolf Alice. Our new “guitar heroines” will open for Sting.

Photo by X/D.R.

11:00 p.m.

STING 3.0

He’s not one to look back, but with the “STING 3.0” tour, which is making a stop in Marciac, Sting takes a look back at his impressive career. The Police frontman revisits and modernizes a vast repertoire of timeless classics, performed by a tight-knit and inspired trio that gave rise to his new song, “I Wrote Your Name (Upon My Heart),” released in 2024. Accompanied by virtuoso guitarist—and longtime collaborator—Dominic Miller, as well as versatile drummer Chris Maas (known for his work with Mumford & Sons, The Pierces, Maggie Rogers, and Matt Corby), the trio will perform the most electrifying hits and rare gems from Sting’s discography.

Sting (bass, vocals) Dominic Miller (guitar) Chris Maas (drums)

Photo by Carter B. Smith

L’événement STING & Dea Matrona à Jazz in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65