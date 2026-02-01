Reunion publique Atlas de la biodiversité MARCIAC Marciac

Reunion publique Atlas de la biodiversité

MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité communale lancé début 2025, Monsieur Le Maire de Marciac a le plaisir de vous inviter à une réunion publique de présentation de la démarche et des premières avancées.

MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 accueil@marciac.fr

As part of the Atlas of Communal Biodiversity project launched at the beginning of 2025, the Mayor of Marciac is pleased to invite you to a public meeting to present the project and its initial progress.

L’événement Reunion publique Atlas de la biodiversité Marciac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65