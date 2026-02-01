Reunion publique Atlas de la biodiversité MARCIAC Marciac
Reunion publique Atlas de la biodiversité MARCIAC Marciac vendredi 13 février 2026.
MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité communale lancé début 2025, Monsieur Le Maire de Marciac a le plaisir de vous inviter à une réunion publique de présentation de la démarche et des premières avancées.
MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 accueil@marciac.fr
English :
As part of the Atlas of Communal Biodiversity project launched at the beginning of 2025, the Mayor of Marciac is pleased to invite you to a public meeting to present the project and its initial progress.
