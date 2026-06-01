Fête de la musique aux BAINS Les Bains Marciac samedi 20 juin 2026.

Marciac

Fête de la musique aux BAINS

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhe Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:45:00

Date(s) :

2026-06-20

Comme à sa création, la Fête sera gratuite, ouverte à toutes les musiques sans hiérarchie de genre ni de pratique, et à tous les publics. Jack Lang, 1982

Aux Bains, on a gardé l’esprit.

Scène ouverte dans le jardin amateurs, semi-pros, groupes, solistes, reprises ou compos… Tous les talents sont les bienvenus. Venez partager votre musique, vos chansons, vos émotions.

Au programme

Scène ouverte Inscription auprès d’Éric ericginhac@orange.fr

Bar & restauration En mode guinguette et grande tablée, de quoi grignoter et trinquer entre deux morceaux

Boutique de vinyles Pour chiner avant ou après

Jardin & terrasse L’été s’installe, la musique aussi

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Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhe Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 28 33 54 10 ericginhac@orange.fr

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English :

As at its inception, the Festival will be free, open to all music without hierarchy of genre or practice, and to all audiences. ? Jack Lang, 1982

At Les Bains, we’ve kept the spirit.

Open stage in the garden? amateurs, semi-professionals, groups, soloists, covers or compositions? All talents are welcome. Come and share your music, your songs, your emotions.

On the program:

Open stage ? Register with Éric: ericginhac@orange.fr

Bar & catering ? Guinguette-style, with plenty of food and drink between two songs

Vinyl store? For bargains before or after the show

Garden & terrace? As summer sets in, so does the music

L’événement Fête de la musique aux BAINS Marciac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65