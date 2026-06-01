Fête de la musique aux BAINS Les Bains Marciac
Fête de la musique aux BAINS Les Bains Marciac samedi 20 juin 2026.
Marciac
Fête de la musique aux BAINS
Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhe Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:45:00
Date(s) :
2026-06-20
Comme à sa création, la Fête sera gratuite, ouverte à toutes les musiques sans hiérarchie de genre ni de pratique, et à tous les publics. Jack Lang, 1982
Aux Bains, on a gardé l’esprit.
Scène ouverte dans le jardin amateurs, semi-pros, groupes, solistes, reprises ou compos… Tous les talents sont les bienvenus. Venez partager votre musique, vos chansons, vos émotions.
Au programme
Scène ouverte Inscription auprès d’Éric ericginhac@orange.fr
Bar & restauration En mode guinguette et grande tablée, de quoi grignoter et trinquer entre deux morceaux
Boutique de vinyles Pour chiner avant ou après
Jardin & terrasse L’été s’installe, la musique aussi
.
Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhe Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 28 33 54 10 ericginhac@orange.fr
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English :
As at its inception, the Festival will be free, open to all music without hierarchy of genre or practice, and to all audiences. ? Jack Lang, 1982
At Les Bains, we’ve kept the spirit.
Open stage in the garden? amateurs, semi-professionals, groups, soloists, covers or compositions? All talents are welcome. Come and share your music, your songs, your emotions.
On the program:
Open stage ? Register with Éric: ericginhac@orange.fr
Bar & catering ? Guinguette-style, with plenty of food and drink between two songs
Vinyl store? For bargains before or after the show
Garden & terrace? As summer sets in, so does the music
L’événement Fête de la musique aux BAINS Marciac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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