Stage de claquettes ou tap dance Salle des Arènes Marciac
Stage de claquettes ou tap dance Salle des Arènes Marciac samedi 13 juin 2026.
Marciac
Stage de claquettes ou tap dance
Salle des Arènes MARCIAC Marciac Gers
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Envie de découvrir une danse rythmée, joyeuse et pleine d’énergie ?
Ce stage de claquettes, aussi appelé tap dance, est une invitation à explorer le plaisir du rythme et du mouvement dans une ambiance conviviale.
Ouvert à la découverte, il permet à chacun de s’initier en douceur, que l’on soit débutant ou simplement curieux. Le temps d’un après-midi à Marciac, laissez-vous porter par les sons percussifs des pas et la musicalité du corps.
Une expérience ludique et dynamique, idéale pour partager un moment original et repartir avec le sourire et l’envie de continuer.
Sur inscription.
10 paires de chaussures ferrées sont disponibles.
Vous pouvez vous initier également avec une paire de tennis ou chaussures ne laissant pas de traces au sol
.
Salle des Arènes MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 84 10 54 91
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English :
Would you like to discover a dance that’s rhythmic, joyful and full of energy?
This tap dance workshop is an invitation to explore the pleasure of rhythm and movement in a friendly atmosphere.
Open to discovery, it’s a gentle introduction for everyone, whether you’re a beginner or simply curious. For an afternoon in Marciac, let yourself be carried away by the percussive sounds of steps and the musicality of the body.
A fun, dynamic experience, ideal for sharing an original moment and leaving with a smile on your face and the desire to continue.
Registration required.
10 pairs of shoes are available.
You can also try your hand with a pair of tennis shoes or shoes that don’t leave marks on the ground
L’événement Stage de claquettes ou tap dance Marciac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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