Jazz à L’Astrada MARCIAC Marciac

AMAURY FAYE

NOLA QUARTET

RUST

Fasciné par la Nouvelle-Orléans, où il a séjourné plusieurs mois, le pianiste et compositeur Amaury Faye, que l’on a pu voir en France sur les scènes de Jazz à Vienne ou au chapiteau de Marciac en 2019, revient dans sa région natale pour présenter son dernier album RUST . Il y revient imprégné de la culture de celle que l’on surnomme Big Easy, là où la résilience règne en maîtresse mouvements politiques, activismes, joies simples pour surmonter les drames passés et présents. La confrontation constante entre l’effervescence industrielle et culturelle et le déclin du productivisme inspire profondément l’artiste.

À la croisée de son héritage de compositeur européen et des couleurs de la Nouvelle Orléans, RUST se veut tour à tour dansant et cinématique, industrieux et flegmatique. Chaque morceau est une exploration distincte, offrant un monde à part entière. Amaury Faye s’entoure ici d’une équipe de choc la légende Herlin Riley, batteur iconique des plus grands (Ahmad Jamal, George Benson…), le jeune saxophoniste ténor au talent fou Julian Lee (Jon Batiste, Wynton Marsalis), ainsi que le contrebassiste Edouard Pennes, figure incontournable de la scène jazz parisienne et fondateur du collectif Paris Jazz Session.

Julian Lee sax tenor

Amaury Faye piano

Edouard Pennes contrebasse

Herlin Riley batterie .

English :

AMAURY FAYE

NOLA QUARTET

RUST

Fascinated by New Orleans, where he spent several months, pianist and composer Amaury Faye, who has appeared in France at Jazz à Vienne and the Marciac big top in 2019, returns to his native region to present his latest album, RUST . He returns steeped in the culture of the so-called Big Easy, where resilience reigns supreme: political movements, activism, simple joys to overcome past and present tragedies. The constant confrontation between industrial and cultural effervescence and the decline of productivism deeply inspires the artist.

At the crossroads of his European composing heritage and the colors of New Orleans, RUST is by turns danceable and cinematic, industrious and phlegmatic. Each track is a distinct exploration, offering a world of its own. Amaury Faye is surrounded by a crack team: legend Herlin Riley, iconic drummer for the greatest (Ahmad Jamal, George Benson…), the young, wildly talented tenor saxophonist Julian Lee (Jon Batiste, Wynton Marsalis), and double bassist Edouard Pennes, a key figure on the Paris jazz scene and founder of the Paris Jazz Session collective.

