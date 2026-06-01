Conférence Histoire de l’Art MARCIAC Marciac

Marciac

Conférence Histoire de l’Art

MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Micro-folie vous propose une conférence Histoires d’art en direct Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème sièlce

L’ouverture du Japon de l’ère Meiji au XIXème siècle est à l’origine des contacts entre Occident et Japon. Les Expositions universelles prennent le relais des voyageurs, et révèleront aux collectionneurs et artistes, la puissance colorée et décorative de l’art japonais, entraînant une vague de japonisme en France.

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MARCIAC 10 Place du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 mdv@marciac.fr

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English :

Micro-folie presents a Live Art History lecture: Japonism, Collectors, and Artists of the 19th Century

The opening of Meiji-era Japan in the 19th century marked the beginning of contact between the West and Japan. World’s Fairs took over from travelers, revealing to collectors and artists the colorful and decorative power of Japanese art, sparking a wave of Japonism in France.

L’événement Conférence Histoire de l’Art Marciac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65