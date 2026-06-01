Concert Les Disques Garcia Marciac
Concert Les Disques Garcia Marciac samedi 20 juin 2026.
Marciac
Concert
Les Disques Garcia 78 Chemin de Ronde Marciac Gers
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert dans notre atelier ! Les copains du label Catapulte Records reviennent à Marciac avec le groupe PHAT DAT dans le cadre de leur tournée. Sonorités pop des 70′ et grooves dansants de toute les latitudes… Leur album Flowers a été pressé chez nous.
Ouverture à 18h, concert à 21h + mix 100% vinyles.
Restauration et buvette sur place.
.
Les Disques Garcia 78 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 contact@lesdisquesgarcia.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert in our workshop! The Catapulte Records label mates are back in Marciac with PHAT DAT as part of their tour. 70s pop sounds and danceable grooves from all latitudes… Their album Flowers was pressed here.
Opening at 6pm, concert at 9pm + 100% vinyl mix.
Catering and refreshments on site.
L’événement Concert Marciac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Marciac (Gers)
- Soirée jeux de société La Peñac Marciac 10 juin 2026
- Scène ouverte slam poésie La Peñac Marciac 12 juin 2026
- Concert Pop aux Les Bains MARCIAC Marciac 12 juin 2026
- Jazz à L’Astrada MARCIAC Marciac 14 juin 2026
- Concert à La Peñac MARCIAC Marciac 19 juin 2026