Concert Les Disques Garcia Marciac

Marciac

Concert

Les Disques Garcia 78 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert dans notre atelier ! Les copains du label Catapulte Records reviennent à Marciac avec le groupe PHAT DAT dans le cadre de leur tournée. Sonorités pop des 70′ et grooves dansants de toute les latitudes… Leur album Flowers a été pressé chez nous.

Ouverture à 18h, concert à 21h + mix 100% vinyles.

Restauration et buvette sur place.

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Les Disques Garcia 78 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 contact@lesdisquesgarcia.com

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English :

Concert in our workshop! The Catapulte Records label mates are back in Marciac with PHAT DAT as part of their tour. 70s pop sounds and danceable grooves from all latitudes… Their album Flowers was pressed here.

Opening at 6pm, concert at 9pm + 100% vinyl mix.

Catering and refreshments on site.

L’événement Concert Marciac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65