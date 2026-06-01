Concert Jazz Les Bains Marciac

Marciac

Concert Jazz

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhe Marciac Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

2 SOUFFLEURS SUR 1 FIL Eric Séva & Daniel Zimmermann

Après l’aventure du quartet Nomade Sonore (2012-2016), Eric Séva et Daniel Zimmermann prolongent leur complicité dans une formule totalement inédite le duo saxophone baryton trombone.

Un mélange de sons qui dégage une vibration boisée, profonde et puissante. Un répertoire puisé dans un folklore imaginaire où se croisent musiques populaires du 20ème siècle, compositions originales, et influences du monde entier. Piazzolla, Grappelli, Brésil, valse musette… Les deux acrobates réalisent un véritable tour de force rester toujours debout, sans filet ni support, tels deux funambules.

Eric Séva Saxophone baryton

L’un des saxophonistes les plus actifs de la scène française depuis les années 90. Ancien membre du groupe de Didier Lockwood, musicien de Chris Rea et de l’Orchestre National de Jazz. Il mène sa carrière de leader depuis 2004 et a enregistré 9 albums salués par la critique.

Daniel Zimmermann Trombone

Tromboniste des groupes de Claude Nougaro, Manu Dibango et Tony Allen. Co-leader d’un quintet avec Thomas De Pourquery pendant 17 ans, fondateur d’un trio avec Vincent Peirani. Plusieurs fois nommé aux Victoires du Jazz pour ses disques en leader.

18h Ouverture des portes

Concert à 20h30.

Bar et restauration sur place (plat du moment VG, planches charcuterie, tartinables…) en mode guinguette et grande tablée.

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Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhe Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 28 33 54 10 ericginhac@orange.fr

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English :

2 BLOWERS ON 1 WIRE? Eric Séva & Daniel Zimmermann

After the adventure of the Nomade Sonore quartet (2012-2016), Eric Séva and Daniel Zimmermann extend their complicity in a totally new formula: the baritone saxophone trombone duo.

A blend of sounds that gives off a deep, powerful, woody vibe. A repertoire drawn from an imaginary folklore where 20th-century popular music, original compositions and influences from all over the world come together. Piazzolla, Grappelli, Brazil, valse musette? The two acrobats pull off a real tour de force: staying upright, without a net or support, like two tightrope walkers.

Eric Séva ? Baritone saxophone

One of the most active saxophonists on the French scene since the 90s. Former member of Didier Lockwood’s band, musician with Chris Rea and the Orchestre National de Jazz. He has been a leader since 2004 and has recorded 9 critically acclaimed albums.

Daniel Zimmermann ? Trombone

Trombonist in the bands of Claude Nougaro, Manu Dibango and Tony Allen. Co-leader of a quintet with Thomas De Pourquery for 17 years, founder of a trio with Vincent Peirani. Several times nominated for a Victoires du Jazz award for his recordings as a leader.

6pm Doors open

Concert at 8:30pm.

Bar and on-site catering (VG dish of the moment, charcuterie boards, spreads…) in guinguette mode and large table.

L’événement Concert Jazz Marciac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65