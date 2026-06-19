Soirée à l’embarcadère MARCIAC Marciac
Soirée à l’embarcadère MARCIAC Marciac samedi 27 juin 2026.
Marciac
Soirée à l’embarcadère
MARCIAC L’Embarcadère Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour clôturer le mois de juin en beauté, L’Embarcadère accueille Coin 2 Rue pour une soirée musicale placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !
Au programme un répertoire mêlant pop, rock et chansons françaises, porté par une énergie communicative et une ambiance chaleureuse. Installez-vous en terrasse au bord du lac et profitez d’un concert live dans un cadre exceptionnel.
Restauration et boissons sur place pour prolonger la soirée dans une atmosphère détendue et estivale.
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MARCIAC L’Embarcadère Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 17 73 58 25 info@coeursudouest-tourisme.com
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English :
To wrap up the month of June in style, L’Embarcadère welcomes Coin 2 Rue for a musical evening filled with camaraderie and good cheer!
On the program: a repertoire blending pop, rock, and French songs, delivered with infectious energy and a warm atmosphere. Take a seat on the lakeside terrace and enjoy a live concert in an exceptional setting.
Food and drinks are available on site to help you extend your evening in a relaxed, summery atmosphere.
L’événement Soirée à l’embarcadère Marciac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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