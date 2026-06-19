Marciac

Opéra jeunesse

Micro-folie MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Afin que les enfants puissent eux aussi se prendre au jeu et suivre les aventures de ce trio de la façon la plus directe possible, nous avons décidé de jouer Bastien et Bastienne dans une nouvelle version française de l’opéra, qui sera à la fois moderne et poétique, immédiatement compréhensible du jeune public, fidèle à la sensibilité de Mozart, et adaptée au cadre de cette mise en scène originale. Mirabelle Ordinaire (metteure en scène)

Cette année, l’opéra national de Paris a le plaisir de vous proposer la diffusion gratuite et unique de l’Opéra Bastien et Bastienne, autour d’un goûter d’exception.

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Micro-folie MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

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English :

%AB So that children too can get into the spirit of things and follow the adventures of this trio in the most direct way possible, we decided to play Bastien and Bastienne in a new French version of the operaera, which will be both modern and poetic, immediately accessible to young audiences, faithful to Mozart’s sensibility, and adapted to the setting of this original production. %BB Mirabelle Ordinaire (director)

This year, the Opéra National de Paris is pleased to offer you a free, one-time screening of the opera Bastien et Bastienne, accompanied by an exceptional afternoon tea.

L’événement Opéra jeunesse Marciac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65