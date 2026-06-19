Soirée à l’embarcadère MARCIAC Marciac

Marciac

Soirée à l’embarcadère

MARCIAC L’embarcadère Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Embarcadère vous invite à une soirée placée sous le signe de l’élégance et de la convivialité avec La Bohème. Dans le cadre enchanteur du lac de Marciac, laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse et festive, mêlant musique, partage et douceur de vivre.

Entre mélodies intemporelles et atmosphère bohème, cette parenthèse musicale promet un moment de détente et d’évasion au bord de l’eau. Que vous veniez entre amis, en famille ou en couple, profitez d’une soirée authentique dans un cadre naturel exceptionnel.

Restauration et terrasse sur place pour prolonger le plaisir face au coucher du soleil. Une programmation qui s’inscrit dans l’esprit convivial de l’Embarcadère, lieu de détente et de rencontres au cœur de la base de loisirs de Marciac.

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MARCIAC L’embarcadère Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 17 73 58 25 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

L’Embarcadère invites you to an evening of elegance and conviviality with La Bohème. In the enchanting setting of Lake Marciac, let yourself be swept away by a warm and festive atmosphere, blending music, camaraderie, and the good life.

With timeless melodies and a bohemian atmosphere, this musical interlude promises a moment of relaxation and escape by the water. Whether you come with friends, family, or as a couple, enjoy an authentic evening in an exceptional natural setting.

On-site dining and a terrace are available to extend the pleasure as you watch the sunset. A program that embodies the friendly spirit of L’Embarcadère, a place for relaxation and socializing in the heart of the Marciac leisure center.

L’événement Soirée à l’embarcadère Marciac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65