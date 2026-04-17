Marciac

Salon de la caricature et du dessin de presse

Salle des Granges MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Un rendez-vous impertinent à ne pas manquer !

Marciac accueille la 22e édition du Salon de la Caricature et du Dessin de Presse, un événement unique en son genre qui rassemble chaque année des dessinateurs de renom autour d’une thématique audacieuse En avant la musique .

Cette année encore, le salon promet des éclats de rire, de la réflexion et une bonne dose d’irrévérence. À travers caricatures, dessins de presse et croquis satiriques, les artistes invités pointent du crayon les travers de notre société avec talent et mordant.

Les dessinateurs présents

Biz, Cath’Cointe, Daullé, Adene, Guyot, Jak, Lanchon, Leo, Moine, Misterponce, Rik, Swijsen.

Une expo pleine d’humour… et de piquant !

Dans une ambiance conviviale, découvrez leurs œuvres, échangez avec les artistes et repartez, pourquoi pas, avec un dessin personnalisé. Une manifestation libre, gratuite, et engagée, pour tous les curieux, amateurs d’art et amoureux de liberté d’expression.

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Salle des Granges MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@wanadoo.fr

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English :

An impertinent rendez-vous not to be missed!

Marciac plays host to the 22nd Salon de la Caricature et du Dessin de Presse, a unique event that each year brings together renowned cartoonists around an audacious theme: En avant la musique .

Once again this year, the show promises laughter, reflection and a healthy dose of irreverence. Through caricatures, press cartoons and satirical sketches, the guest artists point out the shortcomings of our society with talent and bite.

Presenting artists

Biz, Cath’Cointe, Daullé, Adene, Guyot, Jak, Lanchon, Leo, Moine, Misterponce, Rik, Swijsen.

An exhibition full of humor? and spice!

In a friendly atmosphere, discover their works, chat with the artists and, why not, leave with a personalized drawing. A free, open and committed event for all curious art lovers and lovers of freedom of expression.

L’événement Salon de la caricature et du dessin de presse Marciac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65