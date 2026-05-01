Vide-Dressing et Concert à Les Bains Les Bains Marciac

Marciac

Vide-Dressing et Concert à Les Bains

Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Organisé par l’association Les Amis des Bains dans le jardin. Une belle journée en plein air pour découvrir Les Bains !

Dans le cadre d’un week-end anniversaire qui fêtera nos 2 ans à Marciac, on vous propose un grand vide-dressing. L’occasion de faire du tri dans vos armoires… et de repartir avec des pépites.

Concert, bonne humeur et surprises au programme.

Vous voulez déballer, contactez Jean-Pierre Association Les Amis des Bains 2€/m emplacement gratuit pour Les Amis des Bains.

Bar et restauration sur place

À la carte du Bar Planches de charcuterie de la Ferme Lalaque (à partir de 11€), Plat du moment Végé Bio (12€)…

À propos de Les Bains ArtMusicShop

Les Bains ArtMusicShop est un espace culturel dynamique situé à Marciac, dédié à la diffusion et à la valorisation des expressions artistiques. En accueillant régulièrement des concerts, des expositions et des événements thématiques, Les Bains contribue activement à l’enrichissement de l’offre culturelle de Marciac.

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Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 09 22 98 03 ericginhac@orange.fr

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English :

Organized by the association Les Amis des Bains dans le jardin. A great day out to discover Les Bains!

As part of an anniversary weekend to celebrate our 2nd anniversary in Marciac, we’re holding a big clothing clearance sale. It’s an opportunity to sort through your wardrobes? and leave with a few nuggets.

Concert, good mood and surprises on the program.

If you want to unpack, contact Jean-Pierre Association Les Amis des Bains 2?/m free space for Les Amis des Bains.

Bar and catering on site

Bar menu: Planks of charcuterie from Ferme Lalaque (from 11?), Végé Bio dish of the moment (12?)…

About Les Bains ArtMusicShop

Les Bains ArtMusicShop is a dynamic cultural space located in Marciac, dedicated to the dissemination and promotion of artistic expressions. By regularly hosting concerts, exhibitions and themed events, Les Bains actively contributes to enriching Marciac’s cultural offering.

L’événement Vide-Dressing et Concert à Les Bains Marciac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65