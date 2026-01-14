Le Before des Augustins MARCIAC Marciac

Le Before des Augustins

MARCIAC 4 bis Place du Chevalier d’antras Marciac Gers

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le Before des Augustins est un nouveau rendez-vous mensuel qui mêle culture, gastronomie et découverte des savoir-faire locaux.

Pour cette première édition, rendez-vous vendredi 6 février à 17h30, au Pôle touristique et culturel des Augustins à Marciac, pour un temps d’échange privilégié avec les producteurs du territoire.

Thématique édition #1

Libres par le droit, libres par le geste

La soirée débute par la découverte de l’espace immersif des Augustins, une expérience sensible et poétique mêlant film d’animation à 360° et ambiance jazz, musique emblématique née des cultures afro-descendantes.

La rencontre se poursuit autour d’une dégustation commentée, pensée comme un moment de partage et de transmission. Vins et produits du terroir deviennent alors supports de récit, témoins du temps long et des engagements humains. À cette occasion, vous rencontrerez un vigneron et un producteur.

À 21h, la soirée se prolonge au Ciné Jim 32 avec la projection du film Furcy, né libre, réalisé par Abd al Malik. Inspiré d’une histoire vraie, ce film retrace le combat juridique d’un homme né esclave à l’île Bourbon, qui mena pendant plus de 25 ans une lutte pacifique pour faire reconnaître son droit fondamental à la liberté.

Entre les deux temps forts, de 19h15 à 20h45, il est conseillé de réserver votre table dans l’un des restaurants de Marciac pour le dîner.

.

MARCIAC 4 bis Place du Chevalier d’antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Before des Augustins is a new monthly event combining culture, gastronomy and the discovery of local know-how.

For this first edition, join us on Friday February 6 at 5:30pm, at the Pôle touristique et culturel des Augustins in Marciac, for a privileged time of exchange with local producers.

Edition #1 theme:

Free by right, free by gesture

The evening begins with the discovery of the Augustins immersive space, a sensitive and poetic experience combining 360° animation and jazz, the emblematic music of Afro-descendant cultures.

The encounter continues with a commented tasting, designed as a moment of sharing and transmission. Wines and local produce become storytelling tools, bearing witness to the passage of time and human commitments. On this occasion, you will meet a winemaker and a producer.

At 9pm, the evening continues at Ciné Jim 32 with the screening of the film Furcy, né libre, directed by Abd al Malik. Inspired by a true story, this film recounts the legal battle of a man born a slave on Bourbon Island, who for over 25 years led a peaceful struggle to have his fundamental right to freedom recognized.

Between the two highlights, from 7.15pm to 8.45pm, we recommend that you reserve a table for dinner at one of Marciac?s restaurants.

L’événement Le Before des Augustins Marciac a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65