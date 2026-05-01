Exposition à Là Galerie Là Galerie Marciac

Marciac

Exposition à Là Galerie

Là Galerie 38 rue des Lilas Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Là Galerie Marciac ouvre ses portes pour une exposition organisée dans le cadre de la Fête de l’Estampe.

Vous y découvrirez le travail de l’artiste Vincent Dezeuze.

C’est un artiste dont la pratique artistique se concentre principalement sur la gravure, avec une prédilection pour la collagraphie. Il crée des œuvres qui explorent les textures et les formes à travers cette technique d’impression, donnant naissance à des compositions visuelles riches et nuancées.

À travers son parcours, il s’inscrit dans une démarche contemporaine qui valorise l’expérimentation technique et la recherche formelle. Son œuvre s’inscrit dans un contexte artistique actuel où la gravure retrouve une place importante, mêlant tradition et innovation.

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Là Galerie 38 rue des Lilas Marciac 32230 Gers Occitanie

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English :

Galerie Marciac opens its doors for an exhibition organized as part of the Fête de l’Estampe.

You’ll discover the work of artist Vincent Dezeuze.

Dezeuze’s artistic practice focuses mainly on engraving, with a predilection for collagraphy. He creates works that explore textures and forms through this printing technique, giving rise to rich, nuanced visual compositions.

His work is part of a contemporary approach that values technical experimentation and formal research. His work is part of a current artistic context in which printmaking is regaining an important place, combining tradition and innovation.

L’événement Exposition à Là Galerie Marciac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65