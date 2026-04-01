Spectacle théâtre Salle des fêtes Izotges
Spectacle théâtre Salle des fêtes Izotges mercredi 22 avril 2026.
Izotges
Spectacle théâtre
Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Et si vous laissiez le quotidien de côté le temps d’une soirée pour plonger dans un univers sensible et poétique ?
La salle des fêtes d’Izotges accueille La terre sous les ongles, un spectacle de théâtre proposé par la Compagnie des Pouzouères. Accessible dès 5 ans, cette création tout public vous invite à une immersion touchante, entre émotions, corps et imaginaire.
Une parenthèse culturelle à partager en famille ou entre amis, pour se laisser surprendre et ressentir… tout simplement.
Pensez à réserver votre place pour ne pas manquer ce moment hors du temps !
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Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 26 55 33 19 admnistration@lespouzoueres.fr
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English :
What if you left everyday life behind for an evening and plunged into a sensitive, poetic universe?
The Salle des Fêtes in Izotges welcomes La terre sous les ongles, a play by Compagnie des Pouzouères. Accessible to audiences aged 5 and over, this all-ages creation invites you to a touching immersion in emotions, the body and the imagination.
A cultural interlude to share with family and friends, to let yourself be surprised and feel? quite simply.
Don’t miss out on this timeless experience!
L’événement Spectacle théâtre Izotges a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65