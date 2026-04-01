Izotges

Spectacle théâtre

Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Et si vous laissiez le quotidien de côté le temps d’une soirée pour plonger dans un univers sensible et poétique ?

La salle des fêtes d’Izotges accueille La terre sous les ongles, un spectacle de théâtre proposé par la Compagnie des Pouzouères. Accessible dès 5 ans, cette création tout public vous invite à une immersion touchante, entre émotions, corps et imaginaire.

Une parenthèse culturelle à partager en famille ou entre amis, pour se laisser surprendre et ressentir… tout simplement.

Pensez à réserver votre place pour ne pas manquer ce moment hors du temps !

.

Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 26 55 33 19 admnistration@lespouzoueres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if you left everyday life behind for an evening and plunged into a sensitive, poetic universe?

The Salle des Fêtes in Izotges welcomes La terre sous les ongles, a play by Compagnie des Pouzouères. Accessible to audiences aged 5 and over, this all-ages creation invites you to a touching immersion in emotions, the body and the imagination.

A cultural interlude to share with family and friends, to let yourself be surprised and feel? quite simply.

Don’t miss out on this timeless experience!

L’événement Spectacle théâtre Izotges a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65