Mourède

Fête de la musique Association Amour’Aide

Mourède Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Amour’Aide vous attend pour la fête de la musique avec le groupe Guitare Swing à partir de 18h30 le samedi 20 juin. Restauration et buvette sur place. Animation soutenu financièrement par la Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac.

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Mourède 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63

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English :

The Amour’Aide association looks forward to welcoming you to the Fête de la Musique with the Guitare Swing group from 6.30pm on Saturday June 20. Catering and refreshments on site. Financially supported by the Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac.

L’événement Fête de la musique Association Amour’Aide Mourède a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan