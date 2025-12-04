24h d’Endurance Tondeuses Les Petites-Armoises
samedi 23 mai 2026.

Domaine de Gravanne Les Petites-Armoises Ardennes
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
2026-05-23
Grande course de tracteurs tondeuses au cœur du Sud-ArdennesDifférents points de restauration seront dispersés sur le site & buvette emplacements tentes jeux d’enfants tombolaOrg: Armoises 4×4
Domaine de Gravanne Les Petites-Armoises 08390 Ardennes Grand Est +33 6 08 93 07 62 armoises4x4@hotmail.com
English :
Great tractor-mower race in the heart of the Sud-ArdennesDifferent catering outlets will be scattered around the site & refreshment stands tent sites children’s games tombolaOrg: Armoises 4×4
