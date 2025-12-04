24h d’Endurance Tondeuses

Domaine de Gravanne Les Petites-Armoises Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Grande course de tracteurs tondeuses au cœur du Sud-ArdennesDifférents points de restauration seront dispersés sur le site & buvette emplacements tentes jeux d’enfants tombolaOrg: Armoises 4×4

.

Domaine de Gravanne Les Petites-Armoises 08390 Ardennes Grand Est +33 6 08 93 07 62 armoises4x4@hotmail.com

English :

Great tractor-mower race in the heart of the Sud-ArdennesDifferent catering outlets will be scattered around the site & refreshment stands tent sites children’s games tombolaOrg: Armoises 4×4

L’événement 24h d’Endurance Tondeuses Les Petites-Armoises a été mis à jour le 2025-12-02 par Ardennes Tourisme