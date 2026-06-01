Paussac-et-Saint-Vivien

24h heures VTT de Paussac

Paussac-et-Saint-Vivien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

LES 24 H VTT DU PÉRIGORD REVIENNENT À PAUSSAC-SAINT-VIVIEN ! ‍♀️

En relais par équipes de 2, 4 ou 6 coureurs ou en solo

Pendant 24 heures, les participants devront parcourir le plus grand nombre de tours possible sur un circuit d’environ 8 km, au cœur des paysages de Paussac-Saint-Vivien.

LES 24 H VTT DU PÉRIGORD REVIENNENT À PAUSSAC-SAINT-VIVIEN ! ‍♀️

Prêts à relever le défi ?

Le Comité des Fêtes de Paussac-Saint-Vivien vous donne rendez-vous pour les incontournables 24 H VTT du Périgord !

⏱️ Une épreuve d’endurance unique où stratégie, esprit d’équipe et dépassement de soi seront au rendez-vous.

En relais par équipes de 2, 4 ou 6 coureurs (avec possibilité d’intégrer un tandem dans une équipe de 6)

Ou en solo pour les plus téméraires !

Pendant 24 heures, les participants devront parcourir le plus grand nombre de tours possible sur un circuit d’environ 8 km, au cœur des paysages de notre belle commune de Paussac-Saint-Vivien (Dordogne). .

Paussac-et-Saint-Vivien 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 64 78 82

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English : 24h heures VTT de Paussac

THE 24-HOUR MOUNTAIN BIKE RACE IN THE P%C9RIGORD IS BACK IN %C0 PAUSSAC-SAINT-VIVIEN! ?????

? As a relay race in teams of 2, 4, or 6 riders, or as a solo race

For 24 hours, participants will aim to complete as many laps as possible on an approximately 8-km course, set amid the scenic landscapes of Paussac-Saint-Vivien.

L’événement 24h heures VTT de Paussac Paussac-et-Saint-Vivien a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne