Vieille-Brioude

25 ans du jumelage Portiragnes -Vieille Brioude

3 Place de la Croix des près Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Les associations de Vieille-Brioude et Portiragnes fêtent les 25 ans du jumelage avec un programme festif incluant soirée dansante, feu de la Saint-Jean, repas et animations traditionnelles.

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3 Place de la Croix des près Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 71 00 44 ass.jumelagevbp@orange.fr

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English :

The Vieille-Brioude and Portiragnes associations celebrate 25 years of twinning with a festive program including dancing, a Midsummer bonfire, a meal and traditional entertainment.

L’événement 25 ans du jumelage Portiragnes -Vieille Brioude Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne