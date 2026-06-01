25 ans du jumelage Portiragnes -Vieille Brioude Vieille-Brioude
25 ans du jumelage Portiragnes -Vieille Brioude Vieille-Brioude samedi 20 juin 2026.
Vieille-Brioude
25 ans du jumelage Portiragnes -Vieille Brioude
3 Place de la Croix des près Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Les associations de Vieille-Brioude et Portiragnes fêtent les 25 ans du jumelage avec un programme festif incluant soirée dansante, feu de la Saint-Jean, repas et animations traditionnelles.
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3 Place de la Croix des près Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 71 00 44 ass.jumelagevbp@orange.fr
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English :
The Vieille-Brioude and Portiragnes associations celebrate 25 years of twinning with a festive program including dancing, a Midsummer bonfire, a meal and traditional entertainment.
L’événement 25 ans du jumelage Portiragnes -Vieille Brioude Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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