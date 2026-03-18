25e meeting Ford foyer d’animation rurale Auberives-sur-Varèze
25e meeting Ford foyer d’animation rurale Auberives-sur-Varèze vendredi 1 mai 2026.
25e meeting Ford
foyer d’animation rurale 118 route des grenouillères Auberives-sur-Varèze Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
exposition de voitures Ford
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foyer d’animation rurale 118 route des grenouillères Auberives-sur-Varèze 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 47 88 24 papyford@hotmail.fr
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English :
ford car show
L’événement 25e meeting Ford Auberives-sur-Varèze a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône