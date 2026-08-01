25ème Bourse d’échange Saint-Martial-le-Mont
dimanche 23 août 2026 · Saint-Martial-le-Mont
Informations pratiques
Saint-Martial-le-Mont
25ème Bourse d’échange
Saint-Martial-le-Mont Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
25ème bourse d’échange, exposition de véhicule de collection.
Brocante et vide grenier avec Toro Machine.
Buvette et restauration sur place le midi.
Food truck présent à partir de 17h.
Emplacement gratuit. .
Saint-Martial-le-Mont 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 43 02 90
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English : 25ème Bourse d’échange
L’événement 25ème Bourse d’échange Saint-Martial-le-Mont a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Creuse Sud Ouest