Informations pratiques

Saint-Martial-le-Mont

25ème Bourse d’échange

Saint-Martial-le-Mont Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

25ème bourse d’échange, exposition de véhicule de collection.

Brocante et vide grenier avec Toro Machine.

Buvette et restauration sur place le midi.

Food truck présent à partir de 17h.

Emplacement gratuit. .

Saint-Martial-le-Mont 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 43 02 90

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English : 25ème Bourse d’échange

L’événement 25ème Bourse d’échange Saint-Martial-le-Mont a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Creuse Sud Ouest