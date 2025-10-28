25ème festival des Moments Musicaux de Chagny Théâtre des Copiaus Chagny

25ème festival des Moments Musicaux de Chagny

Théâtre des Copiaus 5 Rue Louis Gourat Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Moments Musicaux | 25ème édition |Du vendredi 21 au dimanche 23 août

Créé en 2oo2, le festival est un rendez-vous de fin d’été 1oo% classique dans le magnifique écrin qu’offre le Théâtre des Copiaus.

Tout en conservant l’essence du festival, la programmation s’ouvre depuis neuf ans à des formations plus accessibles telles que le jazz, le tango, les musiques traditionnelles, les percussions…

En 2o26, il est temps de fêter les 25 ans du festival avec des musiciens qui en ont marqués l’histoire ! C’est un réel plaisir de les accueillir à nouveau sur notre festival et nous sommes certains que vous le partagerez tout autant !

Festival soutenu par le Département de Saône-et-Loire ; le Crédit Mutuel, la Banque Populaire ; le domaine Jean-Claude Ramonet ;

la Maison Prosper Maufoux-Château de Saint-Aubin, la Famille Piffaut Vins et Domaines, Veuve Ambal

Vendredi 21 août, 2o h 3o Cédric Tiberghien | récital de piano |

Déjà présent pour les 15 ans du festival, Cédric Tiberghien ouvrira cette 25ème édition avec son nouveau programme

• Maurice Ravel, pièces de l’œuvre Le tombeau de Couperin

• François Couperin, 21ème ordre du 4ème livre de pièces de clavecin

• Claude Debussy, Images 1er livre et d’autres compositions

• Jean-Philippe Rameau, extrait de Nouvelles suites de pièces de clavecin

Samedi 22 août, 2o 3o Trio Atanassov | piano, violon, violoncelle |

Avec son concert spectacle familial Dvorák, un enfant de Bohême , le trio nous raconte l’histoire vraie d’un petit gars parti de rien, qui, grâce à son génie et à son travail acharné, conquiert l’Amérique et devient un compositeur de premier plan.

Sur des textes et dialogues rédigés par leur soin, les artistes du Trio Atanassov passent tout à tour du rôle de musicien à celui de comédien pour incarner et faire revivre le compositeur.

Dimanche 23 août, 17 h Fred Nardin Trio

| Fred Nardin, piano Viktor Nyberg, contrebasse Romain Sarron, batterie |

Trio [+] , le dernier opus du trio, est un projet qui rayonne d’élégance et d’inventivité, oscillant entre jazz et pop, entre l’héritage de Thelonious Monk ou Wayne Shorter, des compositions personnelles et des clins d’œil à la French touch. Une clôture de festival savoureuse en compagnie de talentueux artistes ! .

Théâtre des Copiaus 5 Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr

English : 25ème festival des Moments Musicaux de Chagny

German : 25ème festival des Moments Musicaux de Chagny

Italiano :

Espanol :

L’événement 25ème festival des Moments Musicaux de Chagny Chagny a été mis à jour le 2025-10-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)